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Diyarbakır Şanlıurfa ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 13 ve 15’inci bölge müdürlükleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen 'çok kuvvetli yağış'a karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

17:05 . 17/03/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji 13 ve 15’inci bölge müdürlükleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için ‘çok kuvvetli yağış’ uyarısında bulundu. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmelerde, bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilerek, “Şanlıurfa’nın kuzey ve batısında Bozova Birecik, Suruç ilçeleri; cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli, Diyarbakır’ın batı kesimlerinde Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çınar, Kocaköy, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde de kuvvetli yağış olması bekleniyor” denildi.Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünce de, Elazığ ve çevresinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Toprak suya doydu, taşkın ve baskınlara dikkat

Meteoroloji bölge müdürlüklerinin duyurusunda, belirtilen bölgelerde önceki gün gerçekleşen yağışların sonrasında toprağın suya doymuş olması nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, “Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

#Meteoroloji
#Diyarbakır
#Şanlıurfa
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