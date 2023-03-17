Diyarbakır Şanlıurfa ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji 13 ve 15’inci bölge müdürlükleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için ‘çok kuvvetli yağış’ uyarısında bulundu. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmelerde, bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilerek, “Şanlıurfa’nın kuzey ve batısında Bozova Birecik, Suruç ilçeleri; cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli, Diyarbakır’ın batı kesimlerinde Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çınar, Kocaköy, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde de kuvvetli yağış olması bekleniyor” denildi.Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünce de, Elazığ ve çevresinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.