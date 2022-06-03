Gündem Diyarbakırda 14 milyon TLlik kuyumcu vurgunu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 14 milyon TL'lik 'kuyumcu' vurgunu

Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve A.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon TL değerinde altın, döviz ve Türk lirası topladı. Aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişinin 14 milyon TL'sini dolandırarak kayıplara karışan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda 14 milyon TLlik kuyumcu vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu.

Kuyumcu dükkanının dört gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Altı şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı; bir kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi. Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

Akıma kapılan işçi öldü
GÜNDEM
Akıma kapılan işçi öldü

Hem soygun hem cinayet: Kuyumcu çalışanını öldürüp iki kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
FOTOĞRAF 14
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Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle dükkanına giren soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabanca ile vurup, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takılarla kaçtı.
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İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
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ŞÜPHELİ VE 2 KARDEŞİ YAKALANDI<br><br>Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Serkan Özlü olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da saklandığını belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Özlü'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda durdurdu.
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Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.
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'ÖLDÜRME AMACIYLA GİRMEMİŞTİM'<br><br>Serkan Özlü'nün, ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramalarda polis üniforması, silah ve malzemeler bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan Özlü'nün poliste ağlayarak verdiği ifadesinde, soygunları kumar borcu yüzünden yaptığını söylediği bildirildi.
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İkinci soygun sırasında susturuculu tabanca ile vurduğu Abuzer Atakan Gür'ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunduğu ortaya çıkan Özlü, soygun sonrasında kullandığı kaçış güzergahını polise en ince detayına kadar anlattı.
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Serkan Özlü'nün \"Kumar borcum olduğu için ilk soygunu yaptım. Buradan aldığım altınları nakde çevirip kripto para Bitcoin'e yatırdım ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim. Kuyumcuya öldürme amacıyla girmemiştim. Heyecanlandığım için ateş ettim. Kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedim. Öldüğünü ise haberlerden öğrendim\" dediği öğrenildi.
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DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPMIŞ<br><br>Serkan Özlü'nün, 17 Ekim 2020 tarihindeki kuyumcu soygununun da faili olduğu belirlendi. Özlü, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 2 kilo altınla kaçmıştı.
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Özlü, bu soygunda kullandığı polis kıyafeti ile altınları sakladığı yerleri de ekiplere gösterdi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özlü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kardeşleri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
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Hem soygun hem cinayet: Kuyumcu çalışanını öldürüp iki kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Antalya'da girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altınla kaçtıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Serkan Özlü (24) tutuklandı.
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