Diyarbakır'da 14 milyon TL'lik 'kuyumcu' vurgunu

Kuyumcu dükkanının dört gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Altı şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı; bir kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi. Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

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