Diyarbakır'da 14. yüzyıla ait hançer ele geçirildi

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Alkollü araç kullanırken yakalandı, ‘Ben Türk delikanlısıyım’ dedi

Denizli’de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü kaçmadan önce ise muhabirin ‘ne kadar ceza yediniz’ sorusuna “Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz” diye yanıtladı.