Gündem Diyarbakırda 220 dönüm tarlada ekili buğday ve arpa yandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 220 dönüm tarlada ekili buğday ve arpa yandı

Diyarbakır'da 220 dönüm buğday ve arpa ekili tarla, çıkan yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda 220 dönüm tarlada ekili buğday ve arpa yandı
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili 220 dönüm alan zarar gördü.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, jandarma ve mahalleli de destek verdi.

DHA

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili 220 dönüm alan zarar gördü.

DHA

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA

DHA

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