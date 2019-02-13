Diyarbakır haber: Diyarbakır'da 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 5 ton 209 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 5 ton 209 kilogram esrar basına gösterildi.
Lice'de dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 5 ton 209 kilogram esrar, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde teşhir edildi.
Basın mensupları, çuvallardaki kubar ve toz esrardan fotoğraf ve görüntü aldı.
İl Jandarma Komutanlığınca Lice mülki sınırlarında 12 Şubat'ta jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02 Müşterek Operasyonu" aynı gün başarıyla tamamlanmıştı. Operasyonda, teröristlerce kullanılan 6 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilmişti.
Lice'nin Yolçatı köyü stabilize yolundaki menfez içerisine teröristlerce tuzaklanan 12 kilogramlık tüpten oluşan el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edilmişti. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramalarda da Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gömülü 30 bidon ve arazide gizlenen 52 çuval ve poşette 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirilmişti.