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DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: Diyarbakır'da 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 5 ton 209 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edildi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır'da 5 ton uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır'da 5 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 5 ton 209 kilogram esrar basına gösterildi.

  • Lice'de dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 5 ton 209 kilogram esrar, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde teşhir edildi.

Basın mensupları, çuvallardaki kubar ve toz esrardan fotoğraf ve görüntü aldı.

AA
Ele geçirilen 5 ton esrar, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde teşhir edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Lice mülki sınırlarında 12 Şubat'ta jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02 Müşterek Operasyonu" aynı gün başarıyla tamamlanmıştı. Operasyonda, teröristlerce kullanılan 6 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilmişti.

AA
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi.

Lice'nin Yolçatı köyü stabilize yolundaki menfez içerisine teröristlerce tuzaklanan 12 kilogramlık tüpten oluşan el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edilmişti. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramalarda da Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gömülü 30 bidon ve arazide gizlenen 52 çuval ve poşette 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirilmişti.

Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi
FOTOĞRAF 14
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlarda 5 ton 209 kilo esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Lice kırsalında jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı, 'Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi.
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Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.
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Yolçatı Köyü stabilize yolundaki menfezde ise teröristlerce yerleştirilen 12 kiloluk tüpten oluşan el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü şekilde patlatıldı.
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Güvenlik güçleri, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toprağa gömülü jelikon bidonlar içerisinde bin 220 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 500 mavzer mevzisi, jeneratör, 2 bombaatar mühimmatı, 8 pil bloğu, 28 küçük pil, 2 testere, 2 deniz küreği, 6 tencere, 2 jandarma kriminal yeleği, 2 uyku tulumu, 4 akü, 2 büyük tüp, güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayınEYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 mayınEYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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​Güvenlik güçleri, Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında da 10 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 30 jelikan bidon ile arazide gizlenen 52 çuval ve poşetlerde toplam 5 ton 209 kilo esrar ele geçirdi.
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Uyuşturucu, helikopterle imha edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Operasyon kapsamında 9 ev arandı, 420 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 140 aracın da evrakları kontrol edildi.
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Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlarda 5 ton 209 kilo esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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