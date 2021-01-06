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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da doğal gaz faciası.
Diyarbakır’da doğal gaz faciası.

Olay, Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4. Sokakta bulunan Kalendar-3 Apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece görme engelli avukat Ömer Baran, öğretmen eşi Müjde Baran ve avukat arkadaşları Mahsun Akbaş ile eve geçti. Bir süre sohbet eden Baran çifti ile arkadaşları Akbaş daha sonra uyudu.

Yakınları uzun süre haber alamadı

Uzun süre haber alamayan yakınları Baran ailesinin yaşadığı eve geçti. Bu sırada, komşuları terastan Baran ailesinin yaşadığı eve girdi. Eve giren komşuları, 3 kişiyi hareketsiz bir şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ömer Baran ile Mahsun Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Durumu ağır olan Müjde Baran, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müjde Baran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kapıcı ve bina yöneticisi ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Gaziantep'te soba zehirlenmesi: Oğul öldü, anne hastaneye kaldırıldı
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Olay, öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli belediye işçisi Recep Altun, yalnız yaşayan annesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve soba temizliği yapmak için gece onun evinde kaldı.
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Sabah evdeki bazı işleri yaptıktan sonra dinlenmek için uzanan anne ve oğlundan haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı, açan olmayınca da polise haber verdi.
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Adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasıyla eve girdi. Anne ve oğlunu hareketsiz bulan ekipler, sağlık ekibi çağırdı.
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Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recep Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baygın olan annesi Fevziye Altun ise, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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Tedaviye alınan Altun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Recep Altun'un cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Gaziantep'te soba zehirlenmesi Oğul öldü, anne hastaneye kaldırıldı
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Gaziantep'te soba zehirlenmesi Oğul öldü, anne hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te soba zehirlenmesi: Oğul öldü, anne hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Recep Altun (67) hayatını kaybetti, annesi Fevziye Altun (88) ise hastanede tedaviye alındı.


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