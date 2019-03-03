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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da HDP binasında terör operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan ve sağlık durumundan dolayı evinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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