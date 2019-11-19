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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinin Beybulak Mahallesi Altınpınar mezrasında R.K, H.K, ve Ş.K, bulundukları otomobille Silvan'a giderken Tapuk mezrasında, önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen B.Ç. ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan iki ailenin fertleri, durumu fark eden güvenlik korucuları tarafından karakola sevk edilmek istendi.

AA
İki aileden 30 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Bu sırada kavgayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan B.Ç'nin kardeşleri A.Ç. ve Y.Ç, karşı yönden gelen R.K, H.K. ve Ş.K'nin bulunduğu araca ateş açtı.

Daha sonra Kağıtlı Jandarma Karakoluna götürülen iki aileye mensup 6 kişi arasında karakol önünde de kavga devam etti.

İki aileden 30 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA
Araçlarda ve üst aramalarında 2 tabanca, av tüfeği ve sopa ele geçirildi.

Olaya karıştığı gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Araçlarda ve üst aramalarında 2 tabanca, av tüfeği ve sopa ele geçirildi.
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