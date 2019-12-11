Gündem Diyarbakırda terör örgütü PKKya eleman temin edip finans desteği sunan 17 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK'ya eleman temin edip finans desteği sunan 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin edip finans desteği sunan 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne eleman temin edip sahte kimlik düzenleyenlerin de yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne eleman temin eden, teröristlere ideolojik eğitim veren, para karşılığında sahte kimlik düzenleyen ve güvenlik güçleri hakkında keşif çalışması yaparak terörist saldırılara zemin hazırlayan 19 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.

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Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Teröristlere sahte kimlik düzenlemiş

Öte yandan, gözaltına alınanlardan A.N'nin Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve evini teröristlere karargah olarak kullandırdığı, bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan R.A'nın ise para karşılığında teröristlere sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.

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