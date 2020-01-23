Gündem Diyarbakırda terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi, 7 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi, 7 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi, 7 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı, biri malzeme saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak olmak üzere 7 yaşam alanı kullanılmaz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da teröristlere darbe.
Diyarbakır'da teröristlere darbe.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 20 Ocak Pazartesi günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat' operasyonları tamamlandı.

DHA
PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyon bölgelerinde güvenlik güçlerince yapılan aramada bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzi ve teröristlerce malzeme veya uyuşturucu saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edildi.

AA
Teröristlerin kullandığı 7 yaşam alanı kullanılmaz hale getirildi.

Sığınaklarda 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınaklar ve depo kullanılamaz hele getirildi.

  • Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzerleri kuru ot ve brandayla kapatılmış çuvallar içerisinde 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi.

Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKKYPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor.
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Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.
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Teröristlerin barınma yerleri dikkat çekti <br> <br> Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi. Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü.
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SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı. Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi.
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Kum torbaları ile kapatılan yerlerden ise Türkiye tarafının gözlendiği belirlendi.
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Tünel ağı kurulmuş <br> <br> Teröristlerin sözde karargah ile nöbet tuttukları yerler arasında tünellerle ulaşım sağladığı belirlendi.
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Yaklaşık 5 metre derinlikteki tünellere demir merdivenlerle iniliyor.
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Merdivenden inen teröristlerin, tünel ağını kullanarak sözde karargah ve mevziler arasında gidiş gelişi sağladıkları belirlendi.
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Teröristlerin kaldıkları yerlerin pencereleri ile damlarını ise bez parçaları ve battaniyelerle kapatıp Türk askerinden gizlenmeye çalıştıkları tespit edildi.
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor.


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