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DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin dört şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerinin içinde bulunduğu araca düzenlenen ve 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakırdaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

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