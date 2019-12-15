Gündem Doğa Koleji velileri okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti
EĞİTİM

Doğa Koleji velileri okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Veliler okul yönetiminden net bir açıklama beklediklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Velilerin protestosundan bir görüntü.
Velilerin protestosundan bir görüntü.

Bir grup öğrenci velisi, kolejin devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesi nedeniyle Eryaman Doğa Koleji önünde toplanarak tepkilerini alkış ve sloganlarla ifade etti.

Topluluk adına açıklama yapan veli Gamze Emen, 12 gündür Doğa Koleji öğrenci ve velilerinin mağdur edildiğini belirtti.

Emen, "Çocuklarımızın derslerinin bir saatinin bile boş geçmemesi lazım. Öğretmenler maaşları ödenmediği için derse girmiyorlar ve çocuklarımız yaşıtlarından geri kalıyor." dedi.

Bakanlık yetkilileriyle hafta içi yaptıkları görüşmede sorunlarını aktardıklarını ifade eden Emen, şunları kaydetti:

"Bize 'Cuma günü akşam 17.00'ye kadar bekleyin, güzel sonuçları olacak. Çocuklarınızın hakkının devam etmesiyle ilgili B Planı var' denildi. Sabırla bekledik. Okul yönetimden belki ses gelir diye bekledik. Doğa Kolejinin en üst yetkilisi bir mesaj attı. Mesajda, 'Süreç devam ediyor. Olumlu haberleri siz değerli velilerimizle paylaşacağız' ifadesi kullanıldı. Bir açıklama hala yok. 500 bin aile mağdur durumda."

Veli Emen, okul yönetiminden net bir açıklama beklediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sınav dönemi geldi. Okulda eğitim yapılacak mı yapılmayacak mı onu bilmiyoruz. Biz nakil istemiyoruz, Doğa Kolejinin isim hakkı değişmeden, aynı eğitim kadrosuyla eğitime devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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