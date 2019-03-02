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Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum eksi 25! Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan hava durumu

Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum eksi 25

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Erzurum'da kaydedildi.

Haber Merkezi IHA
Erzurum'da termometreler eksi 25'i gösterdi.
Erzurum'da termometreler eksi 25'i gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 24, Kars’ta 22, Ardahan’da 21, Erzurum’da 25, Erzincan’da 6 ve Iğdır’da 2 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan’da 195, Erzurum Konaklı’da 105, Palandöken’de 110, Kars Sarıkamış’ta 103, Ardahan Yalnızçam’da 36 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Aşırı soğukların yaşandığı Erzurum’da cadde ve sokaklar buz tuttu. Çatılardan sarkan sarkıtların boyu 2 metreyi buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzla mücadeleyi sürdürürken kapalı mahalle ve köy yollarının da yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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