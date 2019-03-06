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Konya haberleri: Doktor çift feci kazada hayatını kaybetti

Doktor çiftten acı haber: Yürekleri burkan detay

Konya’da otomobilin önce karşı şeritten gelen TIR'a ardından kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada doktor karı koca hayatını kaybetti. 4 aylık hamile kadının bebeğine yazdığı günlük ise yürek burktu.

Haber Merkezi AA DHA
Konya'da kazada ölen doktor annenin bebeğine yazdığı günlük yürek burktu.
Konya'da kazada ölen doktor annenin bebeğine yazdığı günlük yürek burktu.

Konya’da önce TIR’a, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde etrafa savrulan ajanda da ise Nurgül Köse’nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra, ’Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım.’ yazdığı mektubu yürekleri burktu.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5’ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz’ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İHA
Konya'da meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse’nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAMİLE OLDUĞU GÜN BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞ

Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse’ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektup da ’Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor. ’ şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü.

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DHA
Nurgül Köse'nin bebeğine yazdığı mektup.
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