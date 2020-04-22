Gündem Doktorlar arasında Ben bu hastaya bakmam kavgası
İSTANBUL

Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası

Iraklı Türkmen eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız olan eşinin Avcılar’da özel bir hastaneye getirdi. Ancak iddiaya göre yanlış tedavi uygulanan kadın, 3 ay içerisinde yoğun bakımlık oldu. Tedavinin yapıldığı özel hastanede iki doktor, hastayla ilgili birbirlerini suçlayarak tartıştı. Doktorların "Bu hastaya bakmam" kavgası, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Avcılar'da özel hastanede iki doktor arasında hastaya yanlış tedavi tartışması
Avcılar'da özel hastanede iki doktor arasında hastaya yanlış tedavi tartışması

Irak’ta Eğitim Müfettişi olarak çalışan Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar safra kesesi rahatsızlığı teşhisi konulan 5 çocuğunun annesi eşi Asma Shukn Saeed (54) tedavisi için 2 buçuk ay önce Avcılar’da bulunan özel bir hastane ile anlaştı. İddiaya göre, iki buçuk ay önce ilk ameliyatını olan Saeed, eve gittiğinden birkaç gün sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye geldi. Burada art ardan birkaç operasyon daha geçiren Saeed haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyor.

DHA

“İki buçuk aydır eşim uyanamıyor”

Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar yaşadıklarını anları anlatarak kendileri ile ilgilenilmediğini söyledi. Berktar, “İlk ameliyattan sonra doktor bana eşimin sıvı ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Biz de öyle yaptık. Sıvı şeyler verdim eşim kustu. Eşim sabaha kadar uyuyamadı ben de uyuyamadım. Sonra doktoru aradım durumu anlattım. 'Acile getir ben buradayım’ dedi doktor ve bende getirdim. 2 buçuk aydır eşim uyanamıyor. Gün be gün kötüye gidiyor. Eşim beni daha sonra arayarak başka rahatsızlıkları çıktığını söyledi” dedi.

Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası

Berktar, eşinin ameliyatını gerçekleştiren erkek doktor M.S.B ile kadın doktor R.E. arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası çıktığını söyledi. Berktar, “Doktorlar kendi aralarında kavga ettiler. Doktor M.S.B ‘Siz neden bakmıyorsunuz’ dedi doktor R.E.’ye. Dün karakola gittik bununla da ilgili. Eşim iyiydi ilk geldiğinde şu anda eşimin durumu çok kötü yoğun bakımda bakmıyorlar” diye konuştu.

DHA


Yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasında
Doktor M.S.B ile R.E. arasındaki ‘Ben bu hastaya bakmam kavgası’ ise hastane içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, doktorların birbirlerine hararetli şekilde konuşmaları ve onun ardından kadın doktorun odaya girerek telefonu eline alıp, yaşanan tartışma anlarını kaydettiği görülüyor.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama

Söz konusu tartışma konusuyla ilgili de hastanede yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şiddetin her şeklinde karşı oldukları belirtilerek, “Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç aydınlatılana kadar her iki hekimimiz ücretsiz izne ayırmış bulunmaktayız. Detayların öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.