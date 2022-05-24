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Dolabın camına yazılan mesaj şoke etti: İnsanlık ölmemiş dedirten not

Bursa’nın İznik ilçesinde kapalı bir marketin kapısında bulunan mangal kömüründen alan bir kişi; iş yerine ait buzdolabına yazdığı mesaj ile herkesi şaşırttı.

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Haber Merkezi İHA
Dolabın camına yazılan mesaj şoke etti: İnsanlık ölmemiş dedirten not
Dolabın camına yazılan mesaj şoke etti.

İznik sahili tarihi bazilikanın hemen karşısında bulunan Bahadır Kaya’ya ait bir markette ilginç bir olay yaşandı.
Önceki gün gece yarısı mangal yapmak isteyen bir kişi Kaya’ya ait marketin önünde bulunan kömürü aldı. İş yerinin kapalı olması sebebiyle mangal kömürü parasını kapıdan içeri atan kişi markete ait buzdolabın camına renkli kalem ile mesaj yazdı.

'Herkese örnek olmalı'

Mesajda, “Abi kömür aldık. Parayı dükkanın altından gönderdik. Bu yazıyı da bezle silersen gider hakkını helal et” yazıyordu. Sabah dükkanını açan iş yeri çalışanı Süleyman Şengül mesajı gördüğünde şaşkınlığa uğradı.
Konu ile ilgili konuşan market çalışanı Şengül, “Böyle güzel insanların olması bizi mutlu ediyor. Bu hareketin herkese örnek olmasını tavsiye ediyorum. Önemli olan para değil” dedi.

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