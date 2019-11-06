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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Dolar dışında para kullanmıyorlar: Çözülmeleri önlemek için para dağıtmışlar

Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan, "Türkiye finans sorumlusunun" da arasında olduğu 9 şüphelinin tutuklandığı 28'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada zanlıların paraları ilgili kişilere elden teslim ettiği ve dolar dışında başka para kullanmadığı ortaya çıktı. Zanlılar arasındaki eski Cihan Haber Ajansı çalışanı bir kişinin de yaklaşık 3 milyon lira toplayıp kendisine bildirilen kişilere dağıttığı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütün çözülmesini engellemek için haklarında soruşturma olan örgüt üyeleri ile ailelerine para verdikleri ve dolar dışında para kullanmadıkları belirlendi.

10 İLA 50 BİN DOLARA ARASINDA PARA AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen ve "Türkiye finans sorumlusu" A.K'nin de arasında olduğu 9 şüphelinin tutuklanıp 28'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

  • Gözaltına alınan ve arasında iş insanlarının da olduğu bazı şüphelilerin örgüte 10 bin ile 50 bin dolar arasında para aktardığı öne sürüldü.

Bu kişilerden birinin de adli kontrol şartıyla salıverilen elektrik-elektronik mühendisi Ö.M.A. olduğu, şüphelinin Amerika'da eğitim gördüğü ve babasının aynı ülkede ticaretle uğraştığı öğrenildi. Ö.M.A'nın İstanbul'da dünyaca bilinen Amerika merkezli bir bilişim şirketinden ödül aldığı belirtildi.

DOLAR DIŞINDA PARA KULLAMAMIŞLAR

Tutuklanan şüpheliler arasındaki kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı A.Ö'nün de çeşitli çevrelerden yaklaşık 3 milyon lira toplayıp, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyelerine ve ailelerine aktardığı öne sürüldü.

  • Bu arada, zanlıların, örgüt üyeleri ve aileleriyle sosyal medya aracılığıyla görüşme sağladıktan sonra buluşup paraları elden teslim ettiği ve dolar dışında para kullanmadığı iddia edildi.

Gözaltındaki bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekip, firari 4 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta 24 Ekim'de başlayan operasyonlarda zanlılardan 38'i yakalanmıştı.

Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan 9 şüpheli tutuklanmış, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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