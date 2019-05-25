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Gündem Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım
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MERSİN

Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

Mersin'de üzeri kirli olduğu için bindiği minibüste yere oturtulan Muhammed'in evindeki eksikler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek.

Haber Merkezi DHA
Belediye ekipleri, Suriyeli çocuğun ailesine yardım etmek için hareket geçti
Belediye ekipleri, Suriyeli çocuğun ailesine yardım etmek için hareket geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Necdet Tamamoğulları, Muhammed H. ve ailesini ziyaret etti.

Sorunlarını dinlediği ailenin ihtiyaçlarının bir an önce giderileceğini belirten Tamamoğulları, "Muhammed'in ağzından ailesinin ve kendisinin güç koşullarda yaşadığını öğrendik. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla ailemize ulaştık. Kendileriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik. Ailemizle birebir görüşüp en acil ihtiyaçlarını belirledik. Ailemizin tüplü ocak, buzdolabı ve diğer mutfak eşyalarına ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle çocuklar için yatak ihtiyacının olduğunu gördük. Ailemizin bu ihtiyaçlarını kısa sürüde tamamlayacağız" dedi.

Üzeri kirli diye koltuğa oturtmadılar
GÜNDEM
Üzeri kirli diye koltuğa oturtmadılar
  • Baba Suphi H.’nin sağlık sorunları nedeni ile ağır işlerde çalışamadığını ifade eden Tamamoğulları, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ile konuyu görüştüğünü, Uzunbağ’ın aile reisi Suphi H.'ye özel sektörde kendisine uygun bir iş bulma sözü verdiğini söyledi.

Üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu
OYNAT 00:29
Üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu
Mersin Erdemli'de üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan çocuk, yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi.
Erdemli'de bir yolcu minibüsüne binen ancak üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed H., yaşadığı anları anlattı.


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