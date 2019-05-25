Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Necdet Tamamoğulları, Muhammed H. ve ailesini ziyaret etti.

Sorunlarını dinlediği ailenin ihtiyaçlarının bir an önce giderileceğini belirten Tamamoğulları, "Muhammed'in ağzından ailesinin ve kendisinin güç koşullarda yaşadığını öğrendik. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla ailemize ulaştık. Kendileriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik. Ailemizle birebir görüşüp en acil ihtiyaçlarını belirledik. Ailemizin tüplü ocak, buzdolabı ve diğer mutfak eşyalarına ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle çocuklar için yatak ihtiyacının olduğunu gördük. Ailemizin bu ihtiyaçlarını kısa sürüde tamamlayacağız" dedi.

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Baba Suphi H.’nin sağlık sorunları nedeni ile ağır işlerde çalışamadığını ifade eden Tamamoğulları, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ile konuyu görüştüğünü, Uzunbağ’ın aile reisi Suphi H.'ye özel sektörde kendisine uygun bir iş bulma sözü verdiğini söyledi.