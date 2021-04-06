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KOCAELİ

​Dönüşüm için ilk imzalar atıldı

Dönüşüm için ilk imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1479 hak sahibini ilgilendiren Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamındaki projede mahalle sakinleri ile birlikte ilk imzayı attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dönüşüm için ilk imzalar atıldı
İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programla atılan imzalar ile hak sahiplerinin belirlenen bedelleri almalarının önü açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1479 hak sahibini ilgilendiren Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamındaki projede mahalle sakinleri ile birlikte ilk imzayı attı. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programla atılan imzalar ile hak sahiplerinin belirlenen bedelleri almalarının önü açıldı.

1105 KONUT YAPILACAK

  • Büyükakın, “Göreve geldiğimizden bu yana 2 yılı tamamladık. Kocaeli şantiyeye dönecek. Bunu göreceksiniz. Toplam 115 bin metrekarelik alan. 482 yapı var burada. Bin 193 konut, 21 iş yeri, Bin 479 tane de hak sahibi var. Daha evvelki sözleşmede Bin 479 konut üretilecekti. Kat sayısını düşürdüğümüzde üretilecek konut sayısı da azaldı. Geçtiğimiz günlerde yine ziyarette bulunduk bakanlarımızı. Ziyarette Dilovası Kömürcüler OSB, Sazlıdere’nin çözüme kavuşturulması, Millet Bahçeleri, Barbaros Mahallesi’ndeki evlerin taşınması gibi yatırımları konuştuk. Yani yeni projede bin 105 konut yapacağız. Buradaki konutların önemli bir kısmı 6 katlı olacak. ferah bir alan olacak. Sözleşmeleri yapmaya başladık. Bir önceki konutlarda 1+1’ler vardı. Onlar da iptal oldu. Sadece 2+1 ve 3+1 konutlar olacak. Seçimden önce sizlere vaatlerde bulunup seçimden sonra korkup kaçmıyoruz. Şapka düştü kel göründü. Önümüzdeki günlerde sapır sapır döküldüklerini, zoru görünce bahanelere sığındıklarını yeni bir edebiyat ürettiklerini göreceksiniz” dedi.

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