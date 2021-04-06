​Dönüşüm için ilk imzalar atıldı

Spor

Fener’in zirve inadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında kendi evinde Denizlispor’u Samatta’nın attığı tek golle geçti. İç sahada 4 maç sonra kazanan sarı-lacivertli takım, maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2 ‘ye indirdi ve yeniden zirve yarışına ortak oldu .