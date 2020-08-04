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Gündem Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul trafiğine uzun araç kuyrukları oluştu
İSTANBUL

Dört günlük Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul trafiğine uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde kısa süreli yaşanan rahatlama yeniden uzun araç kuyruklarına sahne olmaya başladı. Tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar işlerine gitmek için yollara koyulunca sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar dayandı.

Haber Merkezi DHA
07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 29'a çıktı.
07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 29'a çıktı.

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.

Köprü yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilini ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı.

Mega kentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.

07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 29'a çıktı.

SAAT 07.45'TE YÜZDE 29 YOĞUNLUK

Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı.

İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı.

Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 30'lara ulaştı
FOTOĞRAF 10
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4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.
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Kurban Bayramı tatilini ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı.
Title
Mega kentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.
Title
Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.
Title
İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı.
Title
Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.
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Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 30'lara ulaştı
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde kısa süreli yaşanan rahatlama yeniden uzun araç kuyruklarına sahne olmaya başladı. Tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar işlerine gitmek için yollara koyulunca sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar dayandı.
Bodrum'dan kaçış başladı: Tatilcilerin dönüş yolculuğu trafiği kilitledi
FOTOĞRAF 25
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Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti.
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Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı.
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Öte yandan Milas Bodrum Havalimanı'nda da büyük hareketlilik yaşandı.
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Bodrum'dan kaçış başladı: Tatilcilerin dönüş yolculuğu trafiği kilitledi
Muğla'nın gözde turizm cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin bir kısmı, dönüş için yola çıkmaya başladı. Tatilciler, ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.


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