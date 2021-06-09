​Dövdüler yalanı tutmadı

Dünya

Bosna Kasabı’na müebbet

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), “Bosna Kasabı” Ratko Mladic’in müebbet hapis cezasını onadı. On binlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olan Mladic’in temyiz başvurusu ise reddedildi.