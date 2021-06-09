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ANKARA

Dövdüler yalanı tutmadı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender’i bıçakla yaralayan Bayram Nargüder’in ifadesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dövdüler yalanı tutmadı
Bayram Nargüder

ABDULLAH SARİCA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender’i bıçakla yaralayan Bayram Nargüder’in ifadesi ortaya çıktı. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan Nargüder, olay günü bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Ertan İskender
Ertan İskender
  • Doktorların kendisine, “Ortopedi servisinde seninle ilgili yapılacak bir şey yok. Fizik tedavi görmen gerekiyor. Fizik tedavi görmezsen ayağın kesilir” dediğini ileri süren Nargüder “Yanlış tedavi sonrası ayağımı da keseceklerdi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Tartışma yaşandı. Önce beni doktorların bulunduğu odada dövdüler. Daha sonra koridorda da dövmeye devam ettiler. Ben de kendimi savundum” ifadesini kullandı. Soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, görüntülerden şüphelinin savunmasında belirttiği tartışmaya ilişkin bir tespit yapılamadığı öğrenildi.
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