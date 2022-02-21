DSP Genel Başkanı Aksakal: Altılı masaya davet edilmedik

İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle önceki hafta bir araya geldi. 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' gündemli toplantının ardından uzlaşılan metnin 28 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı açıklandı. Partilerin ortak açıklamasında, "Yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık" denildi.

Konuya ilişkin TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında açıklamalarda bulunan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerinin neden o görüşmede yer almadığını açıkladı.

Masaya davet edilmediklerini söyleyen Aksakal, "Bizim de orada olma adına özel bir girişimimiz olmadı." diye konuştu.

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Aksakal'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DSP olarak biz bu masaya davet edilmedik. 2018'deki genel seçimlerde de ittifak yasası, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortaya konulduktan sonra da çağrılmamıştık. Bu sistem yüzde 10 barajının aşılabilmesi yönünde riski olan partilere verilmiş bir parmak baldır. Esas amacı cumhurbaşkanının yüzde 50+1 oy oranına ulaşmasını sağlamaktır. Olası bir ikinci tur seçiminde doğrudan doğruya desteğini alabilmektir. İttifak masası içinde yer alan altı partiden dördü için 2018'e atıfta bulunmak gerekebilir. Saadet Partisi listede logo ve adaylarıyla yer aldıysa da 2 vekilini seçtirerek parlamentoya girdi. Demokrat Parti de İYİ Parti'den seçilerek parlamentoya girdi. Burada tamamen bir algı yaratma ve güç oluşturma var. Bu algının beslendiği ikinci nokta da AK Parti'den ayrılan iki partiden alınan destek.

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Dolayısıyla DSP'ye herhangi bir teklif, birlikte çalışma ortamına katkı çağrısı olmadı. Bizim de böyle bir birliktelik için arayışımız olmadı. Bu millet ittifakı için değil cumhur ittifakı için de böyle. Konuşulacak çok önemli mevzular var."