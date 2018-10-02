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ADANA

Düğün günü kurtarıldı

Adana’da evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğu, düğün günü kurtarıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde 14 yaşındaki kız çocuğu K.A. ile 16 yaşındaki İ.G.’nin evlendirilmek istendiği ihbarını alan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri adrese giderek düğüne müdahale etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ailelerle ilgili hukuki süreç devam ediyor
Ailelerle ilgili hukuki süreç devam ediyor

Güvenlik güçleri damat İ.G. anne ve babası ile K.A.’nın anne ve babasını ifadelerini almak üzere Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürdü. 5 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi. Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, “O çocukların okutulması gerekirdi. Ona yaşadığı bu durum nedeniyle psikolojik destek verilmeye başlandı. Ailelerle ilgili hukuki süreç devam ediyor” dedi.

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