Düğün günü kurtarıldı

Güvenlik güçleri damat İ.G. anne ve babası ile K.A.’nın anne ve babasını ifadelerini almak üzere Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürdü. 5 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi. Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, “O çocukların okutulması gerekirdi. Ona yaşadığı bu durum nedeniyle psikolojik destek verilmeye başlandı. Ailelerle ilgili hukuki süreç devam ediyor” dedi.