Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı

Havaya ateş açan iki şahıs vatandaşlar tarafından görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda düğün konvoyunun önüne geçen bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kimliği belirlenemeyen şahsın yanındaki bir başka kişi de silahla sağa sola ateş etti.

POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O esnada konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan polis ekipleri, üst geçitten aşağıya atlayıp, yoldan geçen araçla beraber konvoy aracındaki magandaları durdurmak için operasyona devam etti.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmaları sonucu konvoydaki silahlara el konuldu. Şüpheliler ise ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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