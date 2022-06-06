Gündem Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı
İSTANBUL

Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı

Sancaktepe'de düğün konvoyunun önüne geçen iki maganda, pompalı tüfek ve silahla sağa sola ateş açtı. Olay yerine sevk edilen polisler, trafiğin durma noktasına geldiği TEM bağlantı yolunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı
Havaya ateş açan iki şahıs vatandaşlar tarafından görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda düğün konvoyunun önüne geçen bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kimliği belirlenemeyen şahsın yanındaki bir başka kişi de silahla sağa sola ateş etti.

POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O esnada konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan polis ekipleri, üst geçitten aşağıya atlayıp, yoldan geçen araçla beraber konvoy aracındaki magandaları durdurmak için operasyona devam etti.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmaları sonucu konvoydaki silahlara el konuldu. Şüpheliler ise ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı
OYNAT 00:57
Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı
Düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalar polise suçüstü yakalandı Sancaktepe'de düğün konvoyunun önüne geçen iki maganda, pompalı tüfek ve silahla sağa sola ateş açtı. Olay yerine sevk edilen polisler, trafiğin durma noktasına geldiği TEM bağlantı yolunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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