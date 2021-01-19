Gündem Düğün salonları kapanınca işsiz kalan ses sanatçısı çiğ köfteci oldu
MARDİN

Düğün salonları kapanınca işsiz kalan ses sanatçısı çiğ köfteci oldu

Pandemi sürecinde düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla işsiz kalan yerel ses sanatçısı 38 yaşındaki Serdar Örnek, çiğ köfte dükkanı açtı. Geçimini buradan sağlayan Örnek, korona virüsün bitmesinin ardından işine dönmeyi planlıyor.

Haber Merkezi İHA
4 çocuk babası olan Serdar Örnek, öncesinde oğlu ve damadının birlikte işletmesi için dükkanı açtığını ve daha sonrasında kendisinin ilgilenmeye başladığını söyledi. ​
4 çocuk babası olan Serdar Örnek, öncesinde oğlu ve damadının birlikte işletmesi için dükkanı açtığını ve daha sonrasında kendisinin ilgilenmeye başladığını söyledi. ​

Mardin’in Serdare Xursi lakabı ile tanınan 38 yaşındaki yerel ses sanatçısı Serdar Örnek, 12 yıldır müzikle işiyle uğraşıyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle birlikte düğün salonlarının ve eğlence mekanlarının kapanması nedeniyle işsiz kalan Örnek, çiğ köfte dükkanı açarak çiğ köfte satmaya başladı. 4 çocuk babası olan Serdar Örnek, öncesinde oğlu ve damadının birlikte işletmesi için dükkanı açtığını ve daha sonrasında kendisinin ilgilenmeye başladığını söyledi.

Artık cepte de kalmadı

Hayranları tarafından açtığı dükkanda satış desteği gördüğünü söyleyen Serdar Örnek, "Ses sanatçısıyım. 4 çocuk babasıyım. Aslında benim normalde albümüm var. Ondan sonra sanatçı üyeliğim var. Avrupa ve il dışında çıktığımız düğünler ve konserlerimiz oluyordu. Ama bu pandemi döneminde olan yasaklardan dolayı birkaç ay oturalım cepten yiyelim dedik ama artık cepte de kalmadı. Müzisyenler, sanatçılar adına konuşuyorum, genel olarak ne yazık ki böyle bir duruma girdik. Ne kadar süreceği belli olmadığından dolayı biraz da uğraş yapalım dedik. Ben burayı devralalı kısa bir süre oldu. Benim oğlum burada çalışıyordu. Biz evde oturalım oğlum sen git çalış bari dedik. Hem bu yaş itibariyle hem de mesleğim nedeniyle tabi ki çalışmak hiçbir şekilde ayıp değildir" dedi.

Ses sanatçısı pandemide çiğ köfteci oldu
FOTOĞRAF 6
Title
Mardin'in Serdare Xursi lakabı ile tanınan 38 yaşındaki yerel ses sanatçısı Serdar Örnek, 12 yıldır müzikle işiyle uğraşıyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle birlikte düğün salonlarının ve eğlence mekanlarının kapanması nedeniyle işsiz kalan Örnek, çiğ köfte dükkanı açarak çiğ köfte satmaya başladı.
Title
4 çocuk babası olan Serdar Örnek, öncesinde oğlu ve damadının birlikte işletmesi için dükkanı açtığını ve daha sonrasında kendisinin ilgilenmeye başladığını söyledi.
Title
Hayranları tarafından açtığı dükkanda satış desteği gördüğünü söyleyen Serdar Örnek, Ses sanatçısıyım. 4 çocuk babasıyım. Aslında benim normalde albümüm var. Ondan sonra sanatçı üyeliğim var. Avrupa ve il dışında çıktığımız düğünler ve konserlerimiz oluyordu. Ama bu pandemi döneminde olan yasaklardan dolayı birkaç ay oturalım cepten yiyelim dedik ama artık cepte de kalmadı. Müzisyenler, sanatçılar adına konuşuyorum, genel olarak ne yazık ki böyle bir duruma girdik. Ne kadar süreceği belli olmadığından dolayı biraz da uğraş yapalım dedik. Ben burayı devralalı kısa bir süre oldu. Benim oğlum burada çalışıyordu. Biz evde oturalım oğlum sen git çalış bari dedik. Hem bu yaş itibariyle hem de mesleğim nedeniyle tabi ki çalışmak hiçbir şekilde ayıp değildir dedi.
Title
Sosyal medya üzerinden hayranlarının kendisine büyük destek verdiğini kaydeden Örnek, Sevenlerimiz, dostlarımız sağ olsun. sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlardan görüp sürekli arayan dostlar oldu. Tanımadığım bile Serdar abi bu işe girmişsin hayırlı olsun deyip de bize 1 kilo gönder, yarım kilo gönder diyenler oldu. Çok şükür işimiz iyi. Meslektaşlarımın muhakkak yapabileceği bir iş vardır. Bu hastalığın ne kadar süreceği belli değil. Bu yasakların ne kadar süreceği belli değil. O yüzden tavsiyem kendilerine bir uğraş bulsunlar. İnşallah en kısa zamanda özledik artık sahneleri, düğünleri özledik. İnşallah en kısa zamanda olur diyoruz. Aşı illaki inşallah iyi olur umut ediyoruz. Tabi ki bir umut var diye konuştu.
Title
Çin aşısının Türkiye'de yapılmaya başlandığını aktara Örnek, Aşı umudu geldi. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah kısa zamanda bitecek. İnşallah bu aşıyla hastalığın kısa zamanda bitmesini umut ediyoruz. Şu anda aşı olacak olan sağlık personellerinden daha iyi değiliz. Onlar aşı olduktan sonra sıra bize gelirse seve seve bizde aşı oluruz şeklinde konuştu.
Title
Ses sanatçısı pandemide çiğ köfteci oldu
Pandemi sürecinde düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla işsiz kalan yerel ses sanatçısı 38 yaşındaki Serdar Örnek, çiğ köfte dükkanı açtı. Geçimini buradan sağlayan Örnek, koronavirüsün bitmesinin ardından işine dönmeyi planlıyor.


Sosyal medyada gören hayranlarının büyük bir desteği oldu

Sosyal medya üzerinden hayranlarının kendisine büyük destek verdiğini kaydeden Örnek, "Sevenlerimiz, dostlarımız sağ olsun. sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlardan görüp sürekli arayan dostlar oldu. Tanımadığım bile Serdar abi bu işe girmişsin hayırlı olsun deyip de bize 1 kilo gönder, yarım kilo gönder diyenler oldu. Çok şükür işimiz iyi. Meslektaşlarımın muhakkak yapabileceği bir iş vardır. Bu hastalığın ne kadar süreceği belli değil. Bu yasakların ne kadar süreceği belli değil. O yüzden tavsiyem kendilerine bir uğraş bulsunlar. İnşallah en kısa zamanda özledik artık sahneleri, düğünleri özledik. İnşallah en kısa zamanda olur diyoruz. Aşı illaki inşallah iyi olur umut ediyoruz. Tabi ki bir umut var" diye konuştu.

Aşı geldi, sıramız gelince seve seve aşı oluruz

Çin aşısının Türkiye’de yapılmaya başlandığını aktara Örnek, "Aşı umudu geldi. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah kısa zamanda bitecek. İnşallah bu aşıyla hastalığın kısa zamanda bitmesini umut ediyoruz. Şu anda aşı olacak olan sağlık personellerinden daha iyi değiliz. Onlar aşı olduktan sonra sıra bize gelirse seve seve bizde aşı oluruz" şeklinde konuştu.

Bu meslekler pandemide ortaya çıktı: İşte krizi fırsata çeviren korona işler
FOTOĞRAF 6
Title
George Washington Üniversitesi Ekonomisti Steven Hamilton’un yaptığı araştırmaya göre pandemi dönemi yeni iş imkanları ortaya çıkardı. Araştırmalara göre ortaya çıkan yeni mesleklerden bazıları ise Gezen Kuaförler, Evde Kişisel Antrenör ve Butik Maske Tasarımcıları oldu.
Title
Pandemi ile Evde Kişisel Antrenör olan Yoğa Eğitmeni Marina Yıldırım, pandemi ile evde ders almak isteyenlerin arttığını ve her gün en az 3 ya da 4 derste gittiğini söyledi. Yıldırım, “Pandemi dönemindeki kısıtlamalarla birlikte spor salonları kapandı. Bu sebepten dolayı antrenörlükte mutasyona uğradı. Mesleğim aynı sadece uygulama alanım değişti. Pandemi ile evlerde ders vermeye başladım. Uzun süre evlerde kaldık ve insanlar evlerde spor yapmaya başladı. Pandemi süreci uzayınca motivasyonları arttırmak için bizlere başvurdu. Bende artık istek doğrultusunda derslerimi evlerde veriyorum. Ders verdiğim süre içerisinde öğrencimle temas etmemeye özen gösteriyorum. Ücretlendirme ise spor salonlarına kıyasla yüzde 20 arttı. Ben ders başı 200 – 300 TL alıyorum” dedi.
Title
Vatandaşların genellikle eve saç tıraşı için çağırdıklarını belirten Gezen Kuaför Serkan Özkanlı ise, “Pandemi döneminde mesleğim Gezen Kuaföre evrilmeye başladı. Özellikle 65 yaş ve üzeri, evden dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza evlerinde kuaför hizmeti veriyorum. Önceki yıllara kıyasla vatandaşlarımızın evde hizmet oranı yüzde 30 arttı. Ben kuaför salonum da saç ve sakalı 90 TL’ye keserken evde ise 130 TL’ye kesiyorum. Evde bulunduğumuz süre içerisinde maskemi asla çıkarmıyorum ve ellerimi sık sık yıkıyorum” diye konuştu.
Title
Pandemi döneminin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ekonomik ve sosyal anlamda şartları değiştirdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fırat Demirkol, “Birçok insan için bu durum kriz olarak algılanıyor. Ama ekonomik anlamda her kriz kendi içerisinde yeni fırsatları da doğuruyor. Bu anlamda pandemi dönemini bazı sektörler için yeni bir fırsat alanı olarak değerlendirenlerde oldu. Özellikte tüketim anlamında insanların alışkanlıkların pandemi döneminde de belli oranda devam ettiğini görüyoruz. Örneğin hayatımıza giren ve bizimle birlikte olan bir maske gerçeğimiz var. Bu anlamda insanlar ilk başta maske bulma konusunda bir çaba sarf ederken, bir süre sonra bu maskeleri kıyafetlerine, çantalarına ve aksesuarları uygun hale getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu alanda da kişiye özel maske tasarımcıları ortaya çıktı. Kişiye özel maske tasarımcılığı da yeni bir iş imkanı olarak insanların karşısına çıkmaya başladı. Temelde her kriz kendi içerisinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları iyi takip eden, değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilen kişi ya da kurumlar bu krizlerden en az etkileniyor diyerek hiç etkilenmeyip işlerini büyüterek de yollarına devam edebilidiklerini söyledi.
Title
İnsanlar alternatif para kazanma yolları aramaya başladığını söyleyen vatandaş Furkan Yılmaz, “Pandemi döneminde ortaya çıkan bu meslekleri gayet yaratıcı buluyorum. Bir yerlerden birileri kaybederken birilerinin kazanması gerekiyor” dedi. Fatih Aydın ise “Bu zamana kadar sadece Maske Tasarımcısı diye bir meslek duydum. Ama pandemi döneminde yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasına olumlu bakıyorum” diye konuştu.
Title
Arşiv
Bu meslekler pandemide ortaya çıktı: İşte krizi fırsata çeviren korona işler
Koronavirüs salgını bir yandan dünya ekonomilerini sarsıp küçültürken, birçok insanın işsiz kalmasına neden oldu. Ancak bu dönem içerisinde koronavirüs krizini fırsata çevirenler de oldu. Araştırmalara göre koronavirüs döneminde yeni iş imkanları ortaya çıktı. O mesleklerden bazıları ise Gezen Kuaförler, Evde Kişisel Antrenörler ve Butik Maske Tasarımcıları oldu.


Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.