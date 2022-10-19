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HATAY

Düğünde halay çekme kavgası: Bir ölü iki yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Düğünde halay çekme kavgası: Bir ölü iki yaralı
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı.

Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı.

Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir’e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bursa'daki odun ve kömür depolama tesisinde bir ayda ikinci yangın
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Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi.
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Ormanlar Caddesi’ndeki kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İddiaya göre kömür tozlarının bulunduğu depoda başlayan yangın, odunların bulunduğu depoya sıçradı.
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Yangın, odunların tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer depolara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın, diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda tonlarca odun ve kömür yandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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19 Eylül tarihinde de kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangının, yanındaki depoya sıçraması sonucu tonlarca kömür ve odun yanmıştı.
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Depolarda kömür tozu bulundurulmasına tepki gösteren mahalle sakinlerinden Ömer Güler “Biz kahvede otururken, buradan dumanların yükseldiğini gördük ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Bu ikinci yangın. Aynı yerde 1 ay önce de yangın çıkmıştı. Evimizin pencerelerini açamıyoruz buradaki dumandan. Kışın çok pis bir mahalle burası” dedi.
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Bursa'daki odun ve kömür depolama tesisinde bir ayda ikinci yangın
Bursa'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan kömür tozunun bulunduğu depoda çıkan yangın, odunların bulunduğu diğer depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından çevredeki diğer odun ve kömür depolarına sıçramadan söndürüldü.

Doğum günü kutlamasında silah ve bıçaklar çekildi: Beş yaralı
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Olay saat 23.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre salonda 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu.
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Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekpleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere götürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan O.Z. isimli kişinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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Doğum günü kutlamasında silah ve bıçaklar çekildi: Beş yaralı
İstanbul Fatih'te iki yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: İki ölü 20 yaralı var
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Giresun yönüne giden İbrahim Bulut yönetimindeki 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde Selahattin İnanır’ın kullandığı 52 ACJ 308 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
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Kaza yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: İki ölü 20 yaralı var
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.


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