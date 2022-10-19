Düğünde halay çekme kavgası: Bir ölü iki yaralı

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Milli Saraylar’a ziyaretçi akını

İstanbul’un tarihini günümüze kadar getiren saraylar, ülkemize hem kültürel hem de turizm olarak katkı sağlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı 4 milyon 860 bin turist, 2022 yılının geride kalan 9 aylık bölümünde Milli Saraylar’a bağlı mekanları ziyaret etti.