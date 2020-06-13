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Gündem Denizlide düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla neye uğradıklarını şaşırdı
DENİZLİ

Düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla neye uğradıklarını şaşırdı - Denizli haberleri

Denizli'de düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla neye uğradıklarını şaşırdı

Denizli’de düğüne giden karı koca çift gece döndüklerinde evlerinin oturma odasının tavanının çöktüğü görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Kapıyı zorlayarak açan Adıgüzel çifti çöken tavanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kapıyı zorlayarak açan Adıgüzel çifti çöken tavanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Merkezefendi ilçesi Barutçular Mahallesi 10219 Sokakta meydana geldi. Yaşar (70), Ümmü (60) Adıgüzel çifti dün öğlen saatlerinde bir yakınlarının düğününe gitmek üzere evlerinde ayrıldı. Çift ardından gece saatlerinde düğünden çıkarak evlerine döndü. Eve giren Yaşar Adıgüzel oturma odasına girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti. Ardından kapıyı zorlayarak açan Adıgüzel çöken tavanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Adıgüzel üzerindeki şoku atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak, tutanak tuttu ve daha sonra bölgeden ayrıldı.

DHA
Denizli’de düğüne giden karı koca çift gece döndüklerinde evlerinin oturma odasının tavanının çöktüğü görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Adıgüzel üzerindeki şoku atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak, tutanak tuttu ve daha sonra bölgeden ayrıldı.

DHA
Çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Tavanın çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, oturma odasındaki televizyon ve koltuk gibi eşyaların tamamı beton ve alçıdan oluşan tavanın altında kaldı.

DHA
Çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yaşar Adıgüzel, olayı gördüğünde gözlerine inanamadığını ve büyük bir şok yaşadığını kaydederek şunları söyledi:


  • "Biz evde değildik, geldiğimizde evin tavanının çöktüğünü gördüm. Burada ikamet ediyorum, şimdi nerede ikamet edeceğim bilmiyorum. İlaçlarım içeride. Dün kullanamadım, bu sabah yine kullanamadım. Nereden yardım isteyeceğiz onu bilmiyorum."

Düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla hayatlarının şokunu yaşadı
FOTOĞRAF 9
Title
Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesi Barutçular Mahallesi 10219 Sokakta meydana geldi. Yaşar (70), Ümmü (60) Adıgüzel çifti dün öğlen saatlerinde bir yakınlarının düğününe gitmek üzere evlerinde ayrıldı.
Title
Çift ardından gece saatlerinde düğünden çıkarak evlerine döndü. Eve giren Yaşar Adıgüzel oturma odasına girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti.
Title
Ardından kapıyı zorlayarak açan Adıgüzel çöken tavanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Adıgüzel üzerindeki şoku atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak, tutanak tuttu ve daha sonra bölgeden ayrıldı.
Title
Tavanın çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, oturma odasındaki televizyon ve koltuk gibi eşyaların tamamı beton ve alçıdan oluşan tavanın altında kaldı.
Title
Yaşar Adıgüzel, olayı gördüğünde gözlerine inanamadığını ve büyük bir şok yaşadığını kaydederek şunları söyledi:
Title
“Biz evde değildik, geldiğimizde evin tavanının çöktüğünü gördüm. Burada ikamet ediyorum, şimdi nerede ikamet edeceğim bilmiyorum. İlaçlarım içeride. Dün kullanamadım, bu sabah yine kullanamadım. Nereden yardım isteyeceğiz onu bilmiyorum.
Title
Title
Title
Düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla hayatlarının şokunu yaşadı
Denizli'de düğüne giden karı koca çift gece döndüklerinde evlerinin oturma odasının tavanının çöktüğü görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.
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