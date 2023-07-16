Dünya 15 Temmuz'u andı

FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Verilen şehitlerin acısı hala yüreklerimizi sızlatırken, dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programları düzenlendi. ABD’de başta başkent Washington olmak üzere pek çok noktada anma etkinlikleri gerçekleştirildi. New York’taki Türkevi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen program öncesinde 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı. Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de büyükelçilikler ve konsolosluklarda anma programları düzenlendi.





FETÖ’NÜN KARANLIK YÜZÜ ANLATILDI

New York Başkonsolosluğu’nca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türk vatandaşları katıldı. New York Times Meydanı’nda ise LED ekranlarında İngilizce sunumlar gösterilerek, FETÖ’nün karanlık yapılanmasına dikkat çekildi. Meydanda 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilendi.





LATİN AMERİKA ŞEHİTLERİ ANDI

Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen anma etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi. Peru’da Türkiye’nin Lima Büyükelçiliği’ndeki etkinliğe, Büyükelçi Serra Kaleli, Türk kurum temsilcileri ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’ndaki etkinlikte, Türkiye Yüzyılı kahramanlarına saygı ve minnet duyguları ifade edildi. Söz konusu etkinliğe Sao Paulo’da düzenlenen “2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası’na katılan “Milli Takım Kafilesi” de katıldı ve kafile adına takım kaptanı “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” vesilesiyle bir mesaj okudu. Ekvator’da Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın’ın ev sahipliğinde Türk vatandaşları ve Ekvador Müslüman toplumu temsilcilerinin katılımıyla da bir anma töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne de Kolombiya’daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı, burada vatan için canını feda eden aziz şehitler için anma töreni yapıldı.





İNGİLTERE’DE MEVLİT OKUNDU

İspanya’nın başkenti Madrid’deki büyükelçilik rezidansında, 15 Temmuz etkinlikleri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Madrid’deki etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği İkametgahında düzenlenen törenle idrak edildi. Camilerde, 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen anma etkinliğinde şehitler anıldı. Önceki gün darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar ile tüm şehitler için cuma namazı öncesi Hornsey Diyanet Camisi’nde Mevlit okundu.



