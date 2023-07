Dünya 15 Temmuz'u andı

FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Verilen şehitlerin acısı hala yüreklerimizi sızlatırken, dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programları düzenlendi. ABD’de başta başkent Washington olmak üzere pek çok noktada anma etkinlikleri gerçekleştirildi. New York’taki Türkevi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen program öncesinde 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı. Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de büyükelçilikler ve konsolosluklarda anma programları düzenlendi.

New York Başkonsolosluğu’nca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türk vatandaşları katıldı. New York Times Meydanı’nda ise LED ekranlarında İngilizce sunumlar gösterilerek, FETÖ’nün karanlık yapılanmasına dikkat çekildi. Meydanda 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilendi.