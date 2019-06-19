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GAZİANTEP

Dünyanın gözü Gaziantep'te

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gastroway programı kapsamında, dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları, Gaziantep mutfağı ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müzeleri ve dükkanları gezen grup, geleneksel lezzetleri tattı, yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendi, kente özgü el sanatlarını gördü.
Müzeleri ve dükkanları gezen grup, geleneksel lezzetleri tattı, yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendi, kente özgü el sanatlarını gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde başlatılan gastronomiye yönelik çalışmalar, ulusal ve uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Bu yıl ikincisi organize edilen Türkiye’deki tarihi ve kültürel değerleri, dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazetecilere tanıtan gastronomi ve turistik seyahat organizasyonu “Gastroway”, rotasını Mezopotamya’ya çevirdi. Bu doğrultuda ilk durak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm Dünya’ya duyuran Gaziantep oldu.

YEMEKLERİN NASIL YAPILDIĞINI ÖĞRENDİLER

The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan, Michelin yıldızı sahibi şeflerle gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 10 farklı ülkeden 20 kişilik grup, Gaziantep’in mutfağını, kültürünü ve ürünlerini keşfetti. Müzeleri ve dükkanları gezen grup, geleneksel lezzetleri tattı, yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendi, kente özgü el sanatlarını gördü. Baklava, katmer ve bakır üretim tesislerini gezen grup, çalışmaları bol bol fotoğraf çekerek belgeledi.

‘TURİZM İÇİN ÖNEMLİ’

Gastroway Projesi’nin organizatörü Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen, Gaziantep’in gastronomi şehri olarak turizm için önemli bir konumda olduğunu belirtti. Sözen, “10 farklı ülkeden 20 yazar ve şef dünyanın farklı destinasyonlarından kente geldiler. Değişik damak tatlarına sahip ülkelerden gelen bu kişilerin lezzetlerimizi tatmasını, geleneksel yemeklerimizi öğrenmesini, geleneksel gıda ürünlerimizi ve tarımımızın eşsiz ürünlerini görmelerini amaçladık” dedi.

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LEZZET, TARİH VE KÜLTÜR

Gaziantep’in, Türkiye’nin en büyük gastronomi etkinliğini düzenleyen ve Dünya’nın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Gökmen Sözen şöyle konuştu; “Turneye, buradan başlıyoruz çünkü burada baklava var, katmer var, Dünya’nın en iyi fıstığı var, baharatlar var. Geleneksel yemekleri çok kuvvetli. Buradan da Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’a gidilecek. Burada birçok dünyaca ünlü lezzeti ana vatanlarında tadacaklar. Gaziantep deyince akla, biber ve fıstık geliyor ancak Araban sarımsağından, kiraza birçok ürünümüz var. Gelenler önce lezzetleri tadacaklar. Gaziantep ayrıca müzeler şehri. Birçok müze var ve Gazi şehrin tarihini ve kültürünü de öğrenecekler.”

  • KİMLER KATILDI
  • İki Michelin yıldızına sahip şef Andrea Aprea, bir Michelin yıldızı sahibi şef Yoshizumi Nagaya, dünyanın çeşitli lokasyonunda gastronomi etkinliklerine akademisyen ve gastronomik danışman olarak katılan şef Pere Planaguma, 2016’da İspanya’nın ‘En İyi Pasta Şefi’ seçilen şef Joana Artieda, Time Out Budapest, Vilagevo, dünyanın farklı ülkelerinde yiyecek, gezi ve kültür yayınlarında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde yazılar yazan Vincent Vorajit Vichit Vadakan gibi çok sayıda ünlü şef katıldı.

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