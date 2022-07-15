Dünyaya FETÖ uyarısı

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, her fırsatta tüm dünyada anlatıldı. Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yurt dışında FETÖ’nün yaptıklarını gözler önüne serdi. Hain darbe girişimine ilişkin bugüne kadar 759 televizyon röportajı, 463 basın toplantısı yapıldı. Yazılı basınla 3 bin 1 röportaj verildi. 961 makale ve mektup da gazete ve dergilerde yer buldu. Bakanlığa bağlı yurt dışı temsilcilikler sosyal medya ve internet sitelerinde darbe girişimi hakkında 239 bin 364 paylaşım yaparak darbe girişimini yurt dışında duyurdu.

YURT DIŞINDA ANMA ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri kapsamında, yurt dışı temsilcilikler tarafından her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. Söz konusu etkinliklerde FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu anlatılıyor.

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FETÖ’NÜN GERÇEK YÜZÜ BELGESELİ ÇEKİLDİ

15 Temmuz’un hemen ardından uluslararası örgütler düzeyinde çok sayıda girişimde bulunuldu. BM ve AGİT’te FETÖ’nün Türkiye aleyhindeki asılsız iddiaları ve ithamlarına yönelik gerekli girişimler yapıldı. FETÖ’nün gerçek yüzü, emelleri belgelerle kayıtlara geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı FETÖ’nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan The Network adlı belgesel yurt dışında birçok ülkede izleyici ile buluştu.

İİT’DE TERÖR ÖRGÜTÜ KARARI

FETÖ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından terör örgütü olarak tanındı. 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Taşkent’te düzenlenen İİT 43. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Türkiye’nin sunduğu “Fethullahçı Terör Örgütü” başlıklı karar oy birliğiyle kabul edildi. Hain darbe girişiminin kınandığı ve Türkiye ile tam dayanışma sergilendiği kararda, tüm İİT üyesi ülkelere Türkiye ile iş birliği halinde FETÖ’yle mücadelede gerekli tüm adımları atmaları çağrısında bulunuldu.

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PAKİSTAN FAALİYETLERİ YASAKLADI

Birçok ülkede FETÖ iltisaklı yapılar yasaklanarak örgüt elemanlarının sınır dışı edilmesi sağlandı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, terör örgütü olarak ilan ettiği FETÖ iltisaklı grupların Pakistan’da faaliyet göstermelerinin Pakistan anayasasına aykırılık teşkil edeceğine hükmederek, terör örgütünün ülkedeki tüm faaliyetlerini yasakladı.

NATO’da 15 Temmuz sergisi

FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Türkiye’nin NATO Daimî Temsilciliği tarafından NATO Sekretaryası ve birebir Müttefikler nezdinde bilgilendirmeler yapıldı. Darbe girişiminin yaşandığı geceyi tüm detaylarıyla yansıtan Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan bir sergi Temmuz 2019 ve Temmuz 2020’de NATO Karargahı’nda ziyarete açıldı.

Dışişlerinde 639 ihraç

Dışişleri Bakanlığı teşkilatında FETÖ temizliği, Olağanüstü Hal döneminin başladığı 20 Temmuz 2016 itibariyle başlatıldı. OHAL döneminde yayınlanan 9 kararname ile ve OHAL sonrasında da devam eden soruşturmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı’nda toplam 639 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Bu kişiler arasında 36 diplomatik kariyer memuru da, OHAL sonrası 25 Temmuz 2018’de yürürlüğe konulan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname vasıtasıyla kamu görevinden çıkarıldı.