Gündem Dünyaya FETÖ uyarısı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Dünyaya FETÖ uyarısı

Türkiye, 2016’dan beri NATO, AB, İİT ve BM gibi uluslararası örgütlerle yoğun diplomatik girişimlerde bulunularak her fırsatta FETÖ’nün terör örgütü olduğu anlattı. Televizyon röportajları, basın toplantıları, makale, mektup, gazete gibi basılı yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla örgütün yaptıkları gözler önüne serildi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Dünyaya FETÖ uyarısı
Arşiv

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, her fırsatta tüm dünyada anlatıldı. Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yurt dışında FETÖ’nün yaptıklarını gözler önüne serdi. Hain darbe girişimine ilişkin bugüne kadar 759 televizyon röportajı, 463 basın toplantısı yapıldı. Yazılı basınla 3 bin 1 röportaj verildi. 961 makale ve mektup da gazete ve dergilerde yer buldu. Bakanlığa bağlı yurt dışı temsilcilikler sosyal medya ve internet sitelerinde darbe girişimi hakkında 239 bin 364 paylaşım yaparak darbe girişimini yurt dışında duyurdu.

YURT DIŞINDA ANMA ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri kapsamında, yurt dışı temsilcilikler tarafından her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. Söz konusu etkinliklerde FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu anlatılıyor.

FETÖ’NÜN GERÇEK YÜZÜ BELGESELİ ÇEKİLDİ

15 Temmuz’un hemen ardından uluslararası örgütler düzeyinde çok sayıda girişimde bulunuldu. BM ve AGİT’te FETÖ’nün Türkiye aleyhindeki asılsız iddiaları ve ithamlarına yönelik gerekli girişimler yapıldı. FETÖ’nün gerçek yüzü, emelleri belgelerle kayıtlara geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı FETÖ’nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan The Network adlı belgesel yurt dışında birçok ülkede izleyici ile buluştu.

İİT’DE TERÖR ÖRGÜTÜ KARARI

FETÖ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından terör örgütü olarak tanındı. 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Taşkent’te düzenlenen İİT 43. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Türkiye’nin sunduğu “Fethullahçı Terör Örgütü” başlıklı karar oy birliğiyle kabul edildi. Hain darbe girişiminin kınandığı ve Türkiye ile tam dayanışma sergilendiği kararda, tüm İİT üyesi ülkelere Türkiye ile iş birliği halinde FETÖ’yle mücadelede gerekli tüm adımları atmaları çağrısında bulunuldu.

PAKİSTAN FAALİYETLERİ YASAKLADI

Birçok ülkede FETÖ iltisaklı yapılar yasaklanarak örgüt elemanlarının sınır dışı edilmesi sağlandı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, terör örgütü olarak ilan ettiği FETÖ iltisaklı grupların Pakistan’da faaliyet göstermelerinin Pakistan anayasasına aykırılık teşkil edeceğine hükmederek, terör örgütünün ülkedeki tüm faaliyetlerini yasakladı.

NATO’da 15 Temmuz sergisi

  • FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Türkiye’nin NATO Daimî Temsilciliği tarafından NATO Sekretaryası ve birebir Müttefikler nezdinde bilgilendirmeler yapıldı. Darbe girişiminin yaşandığı geceyi tüm detaylarıyla yansıtan Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan bir sergi Temmuz 2019 ve Temmuz 2020’de NATO Karargahı’nda ziyarete açıldı.

Dışişlerinde 639 ihraç

Dışişleri Bakanlığı teşkilatında FETÖ temizliği, Olağanüstü Hal döneminin başladığı 20 Temmuz 2016 itibariyle başlatıldı. OHAL döneminde yayınlanan 9 kararname ile ve OHAL sonrasında da devam eden soruşturmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı’nda toplam 639 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Bu kişiler arasında 36 diplomatik kariyer memuru da, OHAL sonrası 25 Temmuz 2018’de yürürlüğe konulan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname vasıtasıyla kamu görevinden çıkarıldı.


Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
Bayrağı biz devraldık

Bayrağı biz devraldık

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, vatan için sokağa çıkarız."

FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

​Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü Masonlar arasındaydı.

İşte Kalender Kasrı mutabakatı

İşte Kalender Kasrı mutabakatı

​Ukrayna mayınları temizleyip tahıl gemilerinin güzergahını belirleyecek.

KYK kredilerine 2 formül

KYK kredilerine 2 formül

Gözler kabine toplantısında.
Emlak sitelerinde kapora tuzağı

Emlak sitelerinde kapora tuzağı

​"3 bin lira ver daireyi göstereyim."
Şehrin merkezine füze

Şehrin merkezine füze

​Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor: 22 ölü 100 yaralı
İskeçe müftüsünü kaybetti

İskeçe müftüsünü kaybetti

​Ahmet Mete vefat etti. Batı Trakya yasta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.