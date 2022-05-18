Düz kontakla çalıştıramadıkları otomobili böyle soydular.

Olay, 15 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, taksi şoförü Müslüm Aydemir’in evinin önüne park ettiği otomobilinin kapısını açtıktan sonra düz kontakla çalıştırıp çalmak istedi. Ancak şüpheliler, otomobili çalıştıramadı. Şüpheliler, aracın farlarını, arka stop lambalarını ve aküsünü çalıp kaçtı. Sabah durumu fark eden Aydemir’in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan parmak izi aldıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
15 BİN TL'LİK ZARAR Krediyle satın aldığı otomobilinin henüz ikinci taksitini ödediğini belirten Aydemir, mahallede sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi. Aydemir, “Çalınan parçaların yanı sıra düz kontak yaparken aracımın start-stop tuşunu da bozmuşlar. Şu an aracı tamirciye çekmek zorunda kaldım. Yaklaşık 15 bin TL zararım var. Ortada kaldık. Ruhsatım da çalınmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım” diye konuştu.
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Uludere ilçesinde, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle bir araya gelip, ekonomik krizle birlikte evlenmekte güçlük çeken ve evlendikten sonra borç yükü altına giren gençlerin durumunu göz önünde bulundurarak, düğün masraflarıyla ilgili kararlar aldı.
Buna göre, damadın ailesinden istenen 200 gram altın miktarı, 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Davetlilere verilen ve yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisi de kaldırıldı. Yemeğin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında düğünde yapılacak masrafın da 100 bin TL'yi geçmemesine karar verildi.
İLK KEZ UYGULANDI<br>Cemil Yıldız, ilk kez bu kararları da dünyaevine giren kızında uyguladı. Yıldız, kızı Halime'yi (20) oğulları Erkan Aydemir (24) için isteyen ailenin 1 kiloya varan altın teklifini reddetti. Yıldız, damadı borç yükü altında bırakmamak için 70 gram altında karar kıldı.
Damat tarafının geline aldığı altın miktarı 60 bin TL'yi bulurken, 30 bin TL'ye mal olan düğünde gelin ve damada toplamda yaklaşık 204 bin TL takıldı. 2 gün 2 gece süren düğüne siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle civar ilçelerin belediye başkanları ve diğer bölge aşiret liderleri de katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Bine yakın davetlinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi.
'200 GRAM ALTIN ALMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORDUK'<br>Yıldız, damat tarafını borç altında bırakamayacağını ifade ederek, \"Şu zamana kadar yaptığımız normal düğünlerde altınlarla beraber damat tarafının masrafı 400 bin TL'yi buluyordu. 200 gram altın almak zorundaymışız gibi hissediyorduk. Öncelikle kendi kızımla bu uygulamaya başlamak istedim. Altın miktarını 70 grama indirdik. Yemek masrafının da fuzuli olduğunu düşündük. Daha önce beldede damat tarafı yemeklerde kullanmak için 500 kilo et alıyordu. Bunu da kaldırdık. Bu vesileyle şu an düğün masrafları 100 bini bulmayacak. Kızıma mutluluklar diliyorum. Tüm gençlerimizin mutlu olmasını istiyorum\" diye konuştu.
'BORÇLAR ALTINDA MUTLULUĞUM, MUTSUZLUĞA DÖNÜŞECEKTİ'<br>Damat Erkan Aydemir, düğüne katılanlara teşekkür ederek, \"Belediye başkanının kızıyla evlenmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Kilolarca altın almam lazımdı. Evlenince borçlar altında mutluluğum, mutsuzluğa dönecekti. Aşiretimizin aldığı bu karar, beni çok mutlu etti\" dedi. Halime Yıldız da altın miktarının kendisi için önemli olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:<br>\"Benim için önemli olan mutluluğum. Bu kararın alınmasına çok mutlu oldum. Damat için de çok düşünüyordum. Babamın bu kararı alması beni mutlu etti.\"
Düğüne katılan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da alınan kararların Uzungeçit ile sınırlı kalmayacağını dile getirerek, düğün masraflarını en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.
Aşiret lideri düğünler için limit koydu: uygulamaya kızından başladı
Şırnak'ta, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, düğünlerin masrafları, takılacak takı ve para miktarıyla ilgili, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle karar alıp limit koydu. Damadın ailesinden istenen 200 gram altın 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisinin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararı alındı. Uygulamaya kendi kızının düğününde başlayan Yıldız, "Damat tarafını borç altında bırakamam" dedi. Düğünde çok sayıda kişinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi.
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İstanbul’a nefes aldıracak, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi muhalefetin hedefi oldu. İmara açılacağı, bina dikileceği ya da Atatürk isminin unutturulacağı iddia edilse de, projeyle alan devasa bir yeşil alana dönüşecek. <br><br>İşte Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesinin detayları..
Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismiyle anılacak.<br><br>Havacılık faaliyetlerinde de Atatürk Havalimanı ismi kullanılacak.
Bu bölüme uçak bakımları için hangarlar, kapalı otopark ve Devlet Konukevi Yerleşkesi yapılacak. Kapalı otopark içerisinde metroya bağlantı olduğu için fuar organizasyonlarında da kullanılacak.<br><br>
Projeye göre havalimanındaki 8 milyon 540 bin metrekarelik alanın yüzde 30’unda genel havacılık ve yüzde 9’unda askeri havacılık devam edecek. Florya tarafındaki piste dokunulmayacak.<br><br>
Millet bahçesine sahil şeridiyle bağlantı da var. Projeye göre millet bahçesi, yaklaşık 855 metrelik bir iskele ile sahile bağlanıyor.<br><br>Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin neredeyse tümü geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek.<br><br>
Millet bahçesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Çobanceşme Fidanlığı’nı da içine alacak. Bu bölümdeki 180 bin metrekarelik alana yaşlı bakım merkezi yapılması planlanıyor.<br><br>Projede ayrıca 18 bin kişilik kapasiteli bir cami de inşa edilecek.
Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi'nde neler olacak?
Atatürk Havalimanı'na yapılacak yeni millet bahçesi son günlerde asılsız iddialarla gündeme gelirken, muhalefetin de hedefi oldu. İmara açılacağı spekülasyonları yapılsa da, alan devasa bir şehir parkına dönüştürülecek. Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı millet bahçesi ismiyle anılacak. Yüzde 30'luk alanda havacılık faaliyeti devam ederken, sahil şeridiyle bağlantıları olacak.
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Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair GZT’ye açıklamalarda bulundu.
\"PAKET DONDURMA YEMEYİN\"<br><br><br>Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.<br><br>Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli.
\"MİDYE SAĞLIKLI DEĞİL\"<br><br><br>\"Midye yiyelim mi\" sorumuza Canan Karatay'dan olumlu cevap gelmedi.<br><br>Piyasadaki tüm midyelerin Kayseri'deki bir fabrikadan dağıtıldığını açıklayan Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek \"İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin\" dedi.<br><br>
\"ÇİĞ KÖFTEYİ EVDE YAPIN\"<br><br>\"Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın\"
\"EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN\"<br><br>Her sabah mutlaka bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı açtığı savaşı, burada da devam ettirdi. <br><br>Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizdi. <br><br>Karatay, “Kahve çok önemli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içerim. Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” şeklinde konuştu.
\"BİR FİNCAN TÜRK KAHVESİ BİR DOMATESTEN 100 KAT DAHA ETKİLİ\"<br><br>Türk kahvesinin uyandırdığını ve rahatlattığını ifade eden Karatay, antioksidan açısından da zengin olduğunun altını çizdi. Bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidanın bir domatesten alınandan çok daha etkili olduğunu belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” sözleriyle açıklamalarına devam etti.
\"ÇİÇEKLERİMİ SABAH KAHVESİYLE BESLERİM\"<br><br><br>Türk kahvesinin çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, evindeki bütün çiçeklerini sabah kahvesiyle beslediğini açıkladı. Sabahları aç karnına içtiği Türk kahvesinin telvesiyle çiçeklerini suladığını belirten Karatay, “Kendim kahvemi içerim, kahve suyuyla, en doğal gübredir. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesinden bahsediyorum, başka kahvelerden bahsetmiyorum, sulandırıp bütün çiçeklerinize dökebilirsiniz, bitkilerinize dökebilirsiniz. Gördüğünüz tüm bitkilerimin altında Türk kahvesi vardır.” sözleriyle Türk kahvesinin faydalarının sınırsız olduğunu adeta kanıtladı.
İŞLENMİŞ KAHVE VE SÜT TOZUNA DİKKAT!<br><br>Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun yüksek oranda şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte'ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” sözleriyle sade Türk kahvesinin çok daha faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.
\"YULAF AT YİYECEĞİ\"<br><br>Profesör Canan Karatay, özellikle diyet programlarının vazgeçilmezi yulafa da sıcak bakmadığını belirterek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
\"TİROİDİ BOZUYOR\"<br><br>İşlenmiş tüm yemeklere karşı olduğunu belirten Canan Karatay, yulafın tiroidi bozduğunu ve kilo aldırdığını ifade etti.
\"GLUTEN DOLU\"<br><br>Yulafın insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti.
Canan Karatay'ın ezber bozan son uyarısı tartışmanın fitilini ateşledi: Yulaf sağlıklı mı?
Sağlıklı yeme içme konusundaki sözleriyle sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan uyarılarda bulundu. Özellikle son yıllarda tüketimi oldukça artan yulafla ilgili çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Karatay ayrıca her sabah mutlaka tükettiği, çiçeklerini bile beslerken kullandığı besin kaynağını anlattı. İşte Canan Karatay'dan altın değerinde tavsiyeler…