Düz kontakla çalıştıramadıkları otomobili böyle soydular.

Olay, 15 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, taksi şoförü Müslüm Aydemir’in evinin önüne park ettiği otomobilinin kapısını açtıktan sonra düz kontakla çalıştırıp çalmak istedi. Ancak şüpheliler, otomobili çalıştıramadı. Şüpheliler, aracın farlarını, arka stop lambalarını ve aküsünü çalıp kaçtı. Sabah durumu fark eden Aydemir’in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan parmak izi aldıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

15 BİN TL'LİK ZARAR



Krediyle satın aldığı otomobilinin henüz ikinci taksitini ödediğini belirten Aydemir, mahallede sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi. Aydemir, “Çalınan parçaların yanı sıra düz kontak yaparken aracımın start-stop tuşunu da bozmuşlar. Şu an aracı tamirciye çekmek zorunda kaldım. Yaklaşık 15 bin TL zararım var. Ortada kaldık. Ruhsatım da çalınmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 20 Uludere ilçesinde, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle bir araya gelip, ekonomik krizle birlikte evlenmekte güçlük çeken ve evlendikten sonra borç yükü altına giren gençlerin durumunu göz önünde bulundurarak, düğün masraflarıyla ilgili kararlar aldı. Buna göre, damadın ailesinden istenen 200 gram altın miktarı, 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Davetlilere verilen ve yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisi de kaldırıldı. Yemeğin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında düğünde yapılacak masrafın da 100 bin TL'yi geçmemesine karar verildi. İLK KEZ UYGULANDI<br>Cemil Yıldız, ilk kez bu kararları da dünyaevine giren kızında uyguladı. Yıldız, kızı Halime'yi (20) oğulları Erkan Aydemir (24) için isteyen ailenin 1 kiloya varan altın teklifini reddetti. Yıldız, damadı borç yükü altında bırakmamak için 70 gram altında karar kıldı. Damat tarafının geline aldığı altın miktarı 60 bin TL'yi bulurken, 30 bin TL'ye mal olan düğünde gelin ve damada toplamda yaklaşık 204 bin TL takıldı. 2 gün 2 gece süren düğüne siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle civar ilçelerin belediye başkanları ve diğer bölge aşiret liderleri de katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Bine yakın davetlinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi. '200 GRAM ALTIN ALMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORDUK'<br>Yıldız, damat tarafını borç altında bırakamayacağını ifade ederek, \"Şu zamana kadar yaptığımız normal düğünlerde altınlarla beraber damat tarafının masrafı 400 bin TL'yi buluyordu. 200 gram altın almak zorundaymışız gibi hissediyorduk. Öncelikle kendi kızımla bu uygulamaya başlamak istedim. Altın miktarını 70 grama indirdik. Yemek masrafının da fuzuli olduğunu düşündük. Daha önce beldede damat tarafı yemeklerde kullanmak için 500 kilo et alıyordu. Bunu da kaldırdık. Bu vesileyle şu an düğün masrafları 100 bini bulmayacak. Kızıma mutluluklar diliyorum. Tüm gençlerimizin mutlu olmasını istiyorum\" diye konuştu. 'BORÇLAR ALTINDA MUTLULUĞUM, MUTSUZLUĞA DÖNÜŞECEKTİ'<br>Damat Erkan Aydemir, düğüne katılanlara teşekkür ederek, \"Belediye başkanının kızıyla evlenmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Kilolarca altın almam lazımdı. Evlenince borçlar altında mutluluğum, mutsuzluğa dönecekti. Aşiretimizin aldığı bu karar, beni çok mutlu etti\" dedi. Halime Yıldız da altın miktarının kendisi için önemli olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:<br>\"Benim için önemli olan mutluluğum. Bu kararın alınmasına çok mutlu oldum. Damat için de çok düşünüyordum. Babamın bu kararı alması beni mutlu etti.\" Düğüne katılan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da alınan kararların Uzungeçit ile sınırlı kalmayacağını dile getirerek, düğün masraflarını en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi. Aşiret lideri düğünler için limit koydu: uygulamaya kızından başladı Şırnak'ta, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, düğünlerin masrafları, takılacak takı ve para miktarıyla ilgili, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle karar alıp limit koydu. Damadın ailesinden istenen 200 gram altın 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisinin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararı alındı. Uygulamaya kendi kızının düğününde başlayan Yıldız, "Damat tarafını borç altında bırakamam" dedi. Düğünde çok sayıda kişinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi.

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FOTOĞRAF 6 İstanbul’a nefes aldıracak, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi muhalefetin hedefi oldu. İmara açılacağı, bina dikileceği ya da Atatürk isminin unutturulacağı iddia edilse de, projeyle alan devasa bir yeşil alana dönüşecek. <br><br>İşte Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesinin detayları.. Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismiyle anılacak.<br><br>Havacılık faaliyetlerinde de Atatürk Havalimanı ismi kullanılacak. Bu bölüme uçak bakımları için hangarlar, kapalı otopark ve Devlet Konukevi Yerleşkesi yapılacak. Kapalı otopark içerisinde metroya bağlantı olduğu için fuar organizasyonlarında da kullanılacak.<br><br> Projeye göre havalimanındaki 8 milyon 540 bin metrekarelik alanın yüzde 30’unda genel havacılık ve yüzde 9’unda askeri havacılık devam edecek. Florya tarafındaki piste dokunulmayacak.<br><br> Millet bahçesine sahil şeridiyle bağlantı da var. Projeye göre millet bahçesi, yaklaşık 855 metrelik bir iskele ile sahile bağlanıyor.<br><br>Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin neredeyse tümü geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek.<br><br> Millet bahçesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Çobanceşme Fidanlığı’nı da içine alacak. Bu bölümdeki 180 bin metrekarelik alana yaşlı bakım merkezi yapılması planlanıyor.<br><br>Projede ayrıca 18 bin kişilik kapasiteli bir cami de inşa edilecek. Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi'nde neler olacak? Atatürk Havalimanı'na yapılacak yeni millet bahçesi son günlerde asılsız iddialarla gündeme gelirken, muhalefetin de hedefi oldu. İmara açılacağı spekülasyonları yapılsa da, alan devasa bir şehir parkına dönüştürülecek. Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı millet bahçesi ismiyle anılacak. Yüzde 30'luk alanda havacılık faaliyeti devam ederken, sahil şeridiyle bağlantıları olacak. BiP'te paylaş

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