Düzce'de sis yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı: Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştü

Hayat

Çağrıların yüzde 90'ı gereksiz: Çocuğunu oyalamak isteyen de sattığı telefonu test eden de 112'yi arıyor

Bingöl'de geçen sene 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 90'ını "amaç dışı" aramalar oluşturdu. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Harun Ağırbaş, "Telefon satıcıları sattıkları telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 112'yi arıyor. Anneler çocuklarını oyalamak için arayıp, meşgul ediyor. Bu kadar asılsız ihbarın olması bizi derinden üzüyor" ifadelerini kullandı.