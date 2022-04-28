E-Muhtıranın 15. yılı: 27 Nisan bir dönüm noktasıdır

Türk demokrasisine yönelik vesayet girişimlerinden biri olan e-muhtıranın üzerinden 15 yıl geçti. 2007’de AK Parti’nin TBMM’de Ahmet Necdet Sezer’den boşalan cumhurbaşkanlığı için bir isim seçmesini engellemek için CHP-yargı eliyle 367 garabeti yaratılmış, Meclis’teki seçiminin ardından aynı günün akşamı Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine, daha sonra e-muhtıra olarak anılacak bir basın açıklaması konulmuştu.

367 krizi gölgesinde yapılan 27 Nisan 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk ntur oylamasının gecesinde Genelkurmay Başkanlığı’nın yayımladığı “e-muhtıra” kara bir leke olarak tarihteki yerini aldı

ÜZERİNDEN 15 YIL GEÇTİ

İktidara ve milli iradeye gözdağı vermeye çalışılan e-muhtıra hükümetin kararlı duruşu ile karşılamış, sonraki süreçte ise 2011’de Genelkurmay Başkanlığı’nın sitesinden kaldırılmıştı. Vesayetin kara lekesi olarak tarihe karışan e-muhtıranın 15. senesinde siyasilerden şu tepkiler geldi.

Ömer Çelik

KAĞIT PARÇASINA DÖNDÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtıranın “Muhtıra geleneğinin son halkası olarak tarihteki yerini aldığını” belirtti. Çelik, “İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir hükümet, ona cevap verdiği için muhtıra olması için yapılan bu girişim bir kâğıt parçasına döndü” diye konuştu. Çelik, “Anayasanın üzerinde Milli Güvenlik Kurulu oluyordu, bunun yanı sıra yargının vesayeti, askerlerin gazetecilere verdiği brifing. O zamanlar o dönemdeki siyasi hayat şekillenirken neredeyse sivil siyaset diye bir şey kalmamıştı. Siyaset bu muhtıra siyasetinin sınırları içerisinde yaşayabilen, nefes alabilen bir varlık haline dönüşmüştü.” değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKİYE’YE ÇOK ACILAR ÖDETTİ

AK Parti döneminde en çok vurgu yapılan kavramlardan birinin “sivil siyaset” olduğuna dikkati çeken Çelik, “Sivil siyasetin özerkliği, sivil siyasetin güçlendirilmesi, sivil siyasetin gücünün pekiştirilmesidir. Bu şu demekti, yani herhangi bir şekilde askeri bürokrasinin muhtıralar yoluyla siyaseti belirlemesi, ülkeyi yönlendirmesi gibi bir şey söz konusu olmasın diye. Bunlar tabii Türkiye’ye çok acılar ödetmiş, bedeller ödetmiş süreçlerdir.” diye konuştu.

KURAL DIŞI BİR BİLDİRİYDİ

Bildirinin yayımlandığı dönem Hükümeti Sözcüsü ve Adalet Bakanı olan Cemil Çiçek, “O bildiri, hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken, ayıp, ahlak, kural dışı bir bildiriydi. Kayıt dışı siyasetin tezahürlerinden birini gördük” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da “27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur “ ifadelerini kullandı.

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Numan Kurtulmuş

Tarihin çöpüne atıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhtıranın seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atıldığını söyledi. Kurtulmuş, “27 Nisan e-muhtırası”nın 15. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecektir.”

Bekir Bozdağ

Altın harflerle yazıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir.” ifadesini kullandı. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve millet iradesine sahip çıkması ile tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldığını belirtti. Bozdağ, şunları kaydetti: “27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun.”

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Darbeye karşı milli duruş 27 Nisan’da şekillendi