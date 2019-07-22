​e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul LGS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. Peki LGS birinci yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

meb.gov.tr üzerinde sonuçları öğrenmek için tıklayınız

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LGS ile ilgili istatistikler

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.

Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi.

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

2018 e-okul ekranda sol menüde görüntülenen Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum bilgileri öğrenebilirsiniz.