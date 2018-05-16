e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

e-Okul girişi yaparak sınav sonuçları, karne notları, devamsızlık gibi bilgilerini sorgulamak isteyen öğrencilerin merak ettiği bilgiler erişime açıldı.

2018 yılında öğrenciler okulla ilgili tüm gelişmeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebiliyor. Yeni dönemle ilgili merak ettiğiniz ders programı, okuldaki değişiklikler gibi konuları öğrenmek için öğrencilerin tek yapması gereken ise e-Okul VBS girişi yapmak.

İşte e-Okul öğrenci, öğretmen ve yönetim giriş ekranı hakkında detaylar...

e-okul giriş nasıl yapılır?

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli.

Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir.

Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.

e-Okul girişi için tıklayınız

e-Okul üzerinde takdir-teşekkür nasıl hesaplanır?

e-Okul giriş sistemi ile takdir teşekkür hesaplamasının nasıl yapıldığını öğrenciler merak ediyor. Takdir teşekkür hesaplama ile 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf ile tüm lise (9., 10., 11., 12. sınıf) öğrencilerinin ağırlıklı puan ortalamasını ve alacağı başarı belgesini öğrenebilirsiniz.

E okul takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrenci ya da velilerin e-Okul üzerinden giriş yapması ve giriş sonrasında kesinleşen ders notlarını öğrenmesi gerekir.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan not bilgisi seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınav notları, performans proje ödevinden aldığı notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

Not bilgisi: Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

Haftalık ders programı: Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

Şube not ortalaması: Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.

e-Okul şifresi nasıl değiştirilir?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz:

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada, 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.