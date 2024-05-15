Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi: Yaşayan ölü gibiyim

3 Mayıs'ta sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittim. İlaçlarımın bir kısmını aldım, bir kısmı olmadığı için 6 Mayıs'ta geleceğini söylediler. İlaçlarımı beklerken benim gibi adı Şaban Er olan Alaçam ilçesindeki bir kişi Bafra Devlet Hastanesi aciline kaldırılıyor. Üzerinde de kimlik olmadığı için Bafra Devlet Hastanesi bunu kimliği olmadan acilden kabul ediyor. 3 ve 4 Mayıs günü hastanede yatıyor. 5 Mayıs günü vefat ediyor. Bafra Devlet Hastanesi personeli ölüm raporunu hazırlarken adı Şaban Er olan birini kontrol etmeden bir tuşla öldü yapıyor”