Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi: Yaşayan ölü gibiyim

‘ÖLÜ GÖRÜNÜYORSUN' DEDİLER
Eczaneye gittiğinde ‘Ölü görünüyorsun' dediklerini ifade eden Er, “Nüfus Müdürlüğü'ne gittim, orada da ölü göründüğümü söylediler. Tabii bu arada hastaneyi aradık 'Yanlışlık var' dediler. Yanlışlığın düzeleceğini belirttiler, 10 gün geçti hala düzelmedi. Yaşayan ölü gibiyim. Kalp rahatsızlığım var, bronşit astımım var, ilaçlarımı ödünç aldım. İnşallah kısa sürer, sorun giderilir de sağlığıma kavuşurum. Psikolojik olarak da rahatsızlandım, ne yattığımdan, ne gezdiğimden, ne uyuduğumdan zevk alıyorum” diye konuştu.
‘YAŞAYAN ÖLÜ OLARAK GÖRÜNÜYORSUN'
“Ben bunu trafik polisi arkadaşlara sordum, 'Kullanmazsan iyi olur' dediler. Arkadaşlarımla gideceğim yere gidiyorum, kendi aracımla 10 dakikada halledeceğim işi, 1,5 saatte hallediyorum. Evimin Doğal Afet Sigortası vardı, Bafra'ya gitmek gerekiyordu, bir şoför buldum, öyle gittim. İki ay sonra oğlumun düğünü var, araba kullanamadığım için gideceğim yere gidemeyeceğim, psikolojim bozuldu. Devletimizin bu süreci hızlandırmalarını istiyorum.”