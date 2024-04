Eda Nur’u tedbirsizlik öldürdü

AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve taşkınları azaltma yolunda kritik bir adım attıklarını belirtti. AFAD envanterindeki 111 iş makinesinin DSİ'nin kullanımına verilmesini kapsayan protokolün, her iki kurumun etkinliğini arttıracağını ifade eden Erdoğan, bugün ilk etapta 31 iş makinasının devir teslimini gerçekleştirdikleri, bunların hizmete girmesiyle DSİ'deki ekskavatör sayısının 816'ya ulaşacağı bilgisini verdi. “Karadeniz Bölgemizdeki 13 ilimizde risk azaltma faaliyetlerine süratle başlıyoruz. Böylelikle, önceki senelerde yaşadığımız sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi deprem, sel, heyelan, yangın gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz. Fakat, bunların yol açacağı zararları en aza indirmek bizlerin elindedir” diyen Erdoğan, tedbire dikkat çekti. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Bizim inancımızda tedbir tevekküle mani değildir. Hangi meselede olursa olsun önce her türlü önlemi bihakkın almak, ardından da Rabbimizin takdirine teslim olmaktır. Tedbirsiz tevekkül, samimiyetin değil, cehaletin alametidir. Son yıllarda, depremden sel baskınlarına yangınlardan taşkınlara, salgından savaşa, çok farklı sınamalarla karşı karşıya kaldık. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki devasa farkı tecrübe ettik. Evvelsi gün İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Bu acı olay öncesinde Beşiktaş Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçimizi, Antalya'daki teleferik faciasında ise bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı.”

Kovid-19 salgınıyla başlayan, ardından savaşlarla katmerlenen ekonomik zorlukların, depremin omuzlarına bindirdiği yükle daha da ağırlaştığını dile getiren Erdoğan, bu zorluklara rağmen asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliğiyle geldiklerini belirtti. Erdoğan, “Bugüne kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak, yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 6 Şubat depremlerinin Türkiye açısından bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: “Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye'miz için kentsel dönüşüm çalışmaları tercihten öte zorunluluktur. Deprem İstanbul'umuz için bir beka meselesi haline gelmişken, yani deprem gerçeği kendini sürekli hatırlatırken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur. Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz. Afetlere hazırlık, bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur. İhmalden, siyasi rekabetten, tembellikten veya para hırsından dolayı daha fazla acı çekmek, daha fazla yıkım ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Hükümet olarak kentsel dönüşüm, sel ve taşkın riskini azaltma, dere ıslahı, ağaçlandırma gibi insanlarımızın can ve mal emniyetini sağlayacak her projeye gereken desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum.”