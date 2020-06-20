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Gündem Edirnede 109 kiloluk yayın balığı yakalandı Görenleri şaşırtacak büyüklükte
EDİRNE

Edirne'de 109 kiloluk yayın balığı yakalandı: Görenleri şaşırtacak büyüklükte

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki gölette amatör balıkçılar 109 kiloluk yayın balığı yakaladı. Sergen Zabtiye, "Çok büyük bir balığı ağda görünce şaşırdık. Kardeşim, ben ve bir arkadaşımız balığı 45 dakikada karaya çıkarttık. Görenleri şaşırtacak büyüklükte yayın balığı" dedi.

Haber Merkezi AA
109 kiloluk yayın balığı.
109 kiloluk yayın balığı.

Edirne'de amatör balıkçılık yapan Sergen Zabtiye ve kardeşi Eren Zabtiye, Süloğlu Baraj göletinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 109 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı. Sergen Zabtiye, yaptığı açıklamada, uzun süredir amatör balıkçılık yaptığını söyledi.

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109 kiloluk yayın balığı.

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Baraj göletinde ağla balığa çıktıklarını anlatan Zabtiye, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çok büyük bir balığı ağda görünce şaşırdık. Kardeşim, ben ve bir arkadaşımız balığı 45 dakikada karaya çıkarttık. Görenleri şaşırtacak büyüklükte yayın balığı."

Zabtiye, balığı restoranlara satacaklarını kaydetti.

109 kiloluk yayın balığı.
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