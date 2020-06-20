Edirne'de 109 kiloluk yayın balığı yakalandı: Görenleri şaşırtacak büyüklükte

Edirne'de amatör balıkçılık yapan Sergen Zabtiye ve kardeşi Eren Zabtiye, Süloğlu Baraj göletinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 109 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı. Sergen Zabtiye, yaptığı açıklamada, uzun süredir amatör balıkçılık yaptığını söyledi.

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109 kiloluk yayın balığı.

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Baraj göletinde ağla balığa çıktıklarını anlatan Zabtiye, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çok büyük bir balığı ağda görünce şaşırdık. Kardeşim, ben ve bir arkadaşımız balığı 45 dakikada karaya çıkarttık. Görenleri şaşırtacak büyüklükte yayın balığı."

Zabtiye, balığı restoranlara satacaklarını kaydetti.