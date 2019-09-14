Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince N.G. ve V.Ö. isimli şahısların uyuşturucu temin etmek ve Edirne’de içici tabir edilen şahıslara satmak suretiyle İstanbul’a gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

45,57 gram bonzai ele geçirildi

Ekipler, söz konusu şahısların bulunduğu aracı otoban gişeler mevkisinde gerekli tedbirler alınarak durdurdu.

Araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada V.Ö. isimli şahsın üzerinde toplamda daralı 45,57 gram bonzai olarak bilenen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler N.G. ve V.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.