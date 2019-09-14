Gündem Edirnede uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı
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Edirne haberleri: Edirne’de uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Edirne’de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 50 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Merkezi IHA
2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince N.G. ve V.Ö. isimli şahısların uyuşturucu temin etmek ve Edirne’de içici tabir edilen şahıslara satmak suretiyle İstanbul’a gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

45,57 gram bonzai ele geçirildi

Ekipler, söz konusu şahısların bulunduğu aracı otoban gişeler mevkisinde gerekli tedbirler alınarak durdurdu.

Araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada V.Ö. isimli şahsın üzerinde toplamda daralı 45,57 gram bonzai olarak bilenen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler N.G. ve V.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

40 kişinin tutuklandığı dev uyuşturucu operasyonundan görüntüler
OYNAT 01:38
40 kişinin tutuklandığı dev uyuşturucu operasyonundan görüntüler
Bursa'da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik bin polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 35'i tutuklanırken, aranan 5 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 40'a ulaştı.

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