Gündem Edirnede yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira
EDİRNE

Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi: Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasında durdurulan otobüste 31 kürk ve bir yılan derisi ele geçirildi. Vizon, gelincik, şinşilla ve samur kürkleri ile yılan derisinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

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Haber Merkezi AA
Edirnede yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi: Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira
Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilenler.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra jandarma ekiplerince durduruldu.

Y.M'nin kullandığı otobüste yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen 11 vizon gelincik kürkü, 14 şinşilla kürkü, 6 samur kürkü ve bir yılan derisi ile 33 şişe kaçak içki bulundu.

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Ele geçirilen kürkler ve yılan derisinin piyasa değerinin 3 milyon 970 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Şüpheli Y.M. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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