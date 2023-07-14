Ege Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yoğun katılımla kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Ege Üniversitesi Kampüsü Atatürk Anıtında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz şehitlerinin adına Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.





Anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “15 Temmuz 2016, milletimizin demokrasi ve bağımsızlık uğruna verdiği en şanlı mücadelelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Aziz milletimizin iradesi hiçe sayılarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimine karşı milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ispatlamıştır. Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Omuz omuza gururla ay yıldızı savunan 251 vatandaşımızın demokrasi uğruna şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşımızın ise yaralandığı bu büyük mücadele, millî irademize ve şehitlerin kanından rengini alan ay-yıldızlı al bayrağımıza olan bağlılığımızın destanıdır. Ruh köklerini, kefenini giyip atını düşmanın üzerine süren Alparslan'dan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’ten, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal’den alan bu millet, o gece yekvücut olarak şaha kalkmıştır. İlk değil, son devletimiz Cumhuriyetimizin millî iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını 85 milyon hep birlikte tarih yapan ve tarih yazan bir milletin torunları, “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” olarak yeni bir tarih yazmıştır” dedi.





“Atalarımızdan devraldığımız bayrağı aynı kararlılıkla taşıyacağız”





Milli ruhun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Budak, “Genç nesillere demokrasi, vatan sevgisi, millî birlik ve beraberlik ruhunun aşılamak, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, atalarımızdan devraldığımız bayrağı aynı kararlılıkla daima ileri taşıyacağız. 15 Temmuz gecesini, halkımızın demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu, devletimizin bekası için bedri şiar edinen aziz şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamalı, unutturmamalıyız. Ege Üniversitesi olarak, milletimizin şanlı mücadelesinin ruhunu genç nesillere aktarmak ve demokrasi şehit ve gazilerinin adını üniversitemizde yaşatmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu'nun açılışı gerçekleştirdik. Bu anıt ve hatıra korusu, üniversitedeki millî bilincin en önemli sembollerinden biri haline geldi” dedi.

Prof. Dr. Budak, “Türk Bayrağımızı ellerinde meşale gibi tutan kararlı Türk gençliğiyle gurur duyuyor ve birlikte nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı koruyarak bu kutlu vatanı gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için çalışmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde darbeci hainler karşısında ezelden beridir hür olan ve daima hür yaşamak için devleşerek kutlu bir direnişin destanını yazan, vatan ve hürriyet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.





Rektör Prof. Dr. Budak’ın konuşmasının ardından tüm üniversite personeli ‘Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü’ne katıldı. Kampüs içerisindeki 15 Temmuz Şehitler Korusu Anıtı’nda sona eren yürüyüş sonrası anıta karanfil bırakıldı.





“Kutsalın İstismarına Karşı, Kutsal Değerlerimiz” konferansı





Etkinlikler, Fen Fakültesi Konferans Salonunda, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Konur’un konuşmacı olarak yer aldığı, “Kutsalın İstismarına Karşı, Kutsal Değerlerimiz” konferansıyla devam etti. Konferansa Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da katıldı.





Prof. Dr. Konur, konferansta yaptığı konuşmada, kutsal değerlerin FETÖ terör örgütü tarafından nasıl istismar edildiğini anlattı. Prof. Dr. Konur, 15 Temmuz’un Türk milleti için demokrasi ve milli birlik günü olduğunu, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan meşum hadise karşısında Türk milletinin ülke yönetimi için demokrasiyi tercih ettiğini ve benimsediğini, devletin devamlılığı için milli birlik ruhuna sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı. Prof. Dr. Konur, “Bu ve benzeri hadiselerin yaşanmaması için bugünü hatırlamak ve her düzeyde gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Terörle mücadele çok yönlü bir hadisedir. Başta emniyet, asayiş ve istihbarat birimleri olmak üzere bütün kurumlarımıza, konunun uzmanı akademisyenlere, hatta birey olarak her birimize düşen görevler vardır. Yaklaşık yarım asırlık yarı açık, yarı gizli faaliyet yürüten bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir örgütün bütün yönleriyle ve daha yakından tanınması için bütün ilgili sosyal ve beşeri bilimler alanları tarafından incelenmesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu tür darbe teşebbüsleri karşısında yapılması gereken ilk şey devlet ve millet olarak dimdik ayakta durmak ve karşı çıkmaktır” dedi.





Konferans öncesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Senfonik Destanı” video gösterimi yapıldı.





Gün boyu süren etkinlikler kapsamında Fen Fakültesi Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda “15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla” fotoğraf sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Ayrıca, salon önünde şehitlerin anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.



