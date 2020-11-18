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Gündem Ehliyetine süresiz el konulan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi 6 yaralı
ANTALYA

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 yaralı

Antalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarpıp adeta biçti. Kazada, aralarında hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı.
Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı.

Kaza, 12.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin U. (39) yönetimindeki 07 AJT 970 plakalı Mercedes marka VİP araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
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11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı

Yaralılar arasında hamile de vardı

Kazada yaralanan İran vatandaşı hamile bir kadın, 6 yaşlarındaki çocuğu ve diğer araçlardaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • Araçlara çarptığı iddia edilen sürücü Metin U., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesine sokulan VİP aracın sürücüsünün, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan mahkeme kararı ile ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi.

Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı
GÜNDEM
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı

Polisin üzerinde arama yaptığı Metin U., ardından polis merkezine götürüldü.

Çevirmede yakalanan ehliyetsiz sürücüden ilginç tavsiye
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Çevirmede yakalanan ehliyetsiz sürücüden ilginç tavsiye
İstanbul Topkapı'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan bir sürücü, polis uygulamasına takıldı. 2 bin 18 lira para cezası kesilen Ferit T. “Evim Cevizlibağ'da. 500 metre için güzel bir fiyat gerçekten. Öğrenciyim bu araba için 13 bin lira ceza ödedim. Sürücü arkadaşlara tavsiyem; biraz daha dikkatli olsunlar. Çevirme noktalarının nerede olduğunu herkes biliyor.” dedi.

Büyük korku yaşadılar

Trafiğin tek taraflı uzun süre kapanmasına neden olan 8 aracın karıştığı kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı. Sürücülerden birisi tansiyonu düşüp baygınlık geçirirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelebildi.


"Taksiyi biçerek geldi"


Kazaya karışan araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Uğur Movanacı, "En baştan taksiyi biçerek geldi. Hareket etmeye çalışırken en son bize vurdu. Takside hamile bir bayan vardı" dedi. Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü can aldı
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Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü can aldı
Bursa'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki kız çocuğu karşıya geçmek için aniden yola fırlayınca 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kız çocuğu kurtarılamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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