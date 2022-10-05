Gündem Ekrem İmamoğlunun metro algısı kısa sürdü Bakan Nebati Geçen hafta imzalandık diyerek gerçeği açıkladı
POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun metro algısı kısa sürdü: Bakan Nebati 'Geçen hafta imzalandık' diyerek gerçeği açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin temin izninin verilmediği iddiasını yalanladı. İmzanın geçen hafta atıldığını bildiren Bakan Nebati, "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ekrem İmamoğlunun metro algısı kısa sürdü: Bakan Nebati Geçen hafta imzalandık diyerek gerçeği açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati - İBB Başkanı İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi buldukları ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığı iddiaları üzerine Bakan Nebati açıklama yaptı.

"GEÇEN HAFTA İMZALANDI"

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.” açıklamasında bulundu.

"UMARIM İSTANBULLULARI YOLDA BIRAKMAZSINIZ"

Bakan Nebati, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda vatandaşların faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyeceklerini vurgulayarak "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız." ifadesini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Pendik-Sabiha Gökçen metro hattını sahiplenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun yaptığının emek hırsızlığı olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 'Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti. İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. İşi burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler.' ifadelerini kullandı.

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