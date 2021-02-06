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DENİZLİ

Ekspertiz raporunda tek parça değişeni var denilen otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı - Denizli haber

Ekspertiz raporunda 'tek parça değişeni var' denildi: Otomobilin yarısı başka araca ait çıktı

Denizli'de yaşayan 28 yaşındaki Metin Özdemir, internetteki bir ilanda görüp satın aldığı ikinci el otomobilin, kaynakla birleştirilen 2 ayrı araç olduğunu öğrenince, dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Aracı satın almadan götürdüğü ekspertizin kendisine aracın bir parçasının değiştirildiği yönünde rapor verdiğini anlatan Özdemir, "Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım. Bütün birikimimle satın almıştım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım kişi benimle dalga geçer gibi 'Sen de başkasına sat' dedi" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Bütün birikimiyle aldığı otomobili, yağ ve filtre gibi bakımlarını yaptırmak için tamirciye götüren Özdemir, tamircinin otomobilin yarasının kaynaklı olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı.
Bütün birikimiyle aldığı otomobili, yağ ve filtre gibi bakımlarını yaptırmak için tamirciye götüren Özdemir, tamircinin otomobilin yarasının kaynaklı olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı.

Pamukkale Üniversitesi'nde memur olan Metin Özdemir, geçen kasım ayında bir internet sitesinde ikinci el otomobil ilanı görünce sahibiyle iletişime geçip, aracı satın almak istediğini söyledi.

Özdemir, 2006 model otomobili almak için Afyonkarahisar'a gitti. Burada otomobilin sahibiyle ekspertiz şirketine giden Özdemir'e, yapılan inceleme sonrası otomobilin sadece sol çamurluğunun değiştiği bildirilen 'ekspertiz raporu' verildi. Aldığı rapora inanan Özdemir, 53 bin 200 lira verip, satın aldığı otomobille Denizli'ye döndü. Bütün birikimiyle aldığı otomobili, yağ ve filtre gibi bakımlarını yaptırmak için tamirciye götüren Özdemir, tamircinin otomobilin yarasının kaynaklı olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı. Otomobilini bu defa Denizli'deki bir ekspertiz şirketine götüren Özdemir, tek değişeni var denilerek satın aldığı otomobilin yarısının başka bir otomobilden kesilerek kaynakla eklendiğini öğrendi.

DHA
Metin Özdemir, internetteki bir ilanda görüp satın aldığı ikinci el otomobilin, kaynakla birleştirilen 2 ayrı araç olduğunu öğrenince, dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

İkinci el araçta yeni dolandırıcılık: Hasarı gizleyip rapor düzenliyorlar
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Eksper şikayetçi olmaması için para teklif etti

İkinci ekspertiz raporuyla büyük bir şok yaşayan ve dolandırıldığını öğrenen Özdemir, otomobilin, ödediği paranın yarısı bile etmediğini belirtti.

Dolandırılan ve parasını geri isteyen Özdemir, avukatı Salim Kutlutürk aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Özdemir, otomobili satan Dursun V. ve ekspertiz şirketi sahibi Mehmet H. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Metin Özdemir, internetteki bir ilanda görüp satın aldığı ikinci el otomobilin, kaynakla birleştirilen 2 ayrı araç olduğunu öğrenince, dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

Hayatında ilk kez otomobil satın aldığını ancak dolandırıldığını söyleyen Metin Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım. Bütün birikimimle satın almıştım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım kişi sanki benimle dalga geçer gibi 'Sen de başkasına sat' dedi. Otomobilin binilecek durumu bile yok, can güvenliği yok. Ben yandım başkaları yanmasın. Otomobili temiz raporu veren eksper de şikayetçi olmamam için 1000 TL para teklif etti."

DHA

İkinci el araç alırken dikkatli olunmalı"


Metin Özdemir'in avukatı Salim Kutlutürk ise ikinci el araç alacakları, eksper konusunda uyardı. Kutlutürk, "Burada önemli husus eksperin tek değişeni var diye rapor verdiği otomobilin ayıplı mal çıkmasıdır. Biz de tüketici hakları kapsamında gerekli davayı açtık. Hem aracın sahibi hem de eksper hakkında da dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduk. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken dikkatli olsunlar. Özellikle internetteki ilanları güven konusunda sorgulasınlar. Satın alacakları araçları götürecekleri eksperleri sorgulasınlar. Her ekspere güven olmadığı bu dosyada da ortaya çıktı. Daha güvendikleri ve bildikleri ekspere gitsinler" diye konuştu.

Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince şok geçirdi
FOTOĞRAF 5
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Araç sahibi olmaya niyetlenen 53 yaşındaki A.Y, bir internet sitesinden beğendiği 2013 model otomobili, 9 Ekim'de 90 bin 500 liraya satın aldı.
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Aracı aldığı kişinin, çeşitli bahanelerle kendisini oyalayarak ekspertiz raporunu vermemesinden kuşkulanan A.Y, alışverişten 13 gün sonra, otomobilini incelettiği ekspertizden aldığı raporu görünce adeta şok yaşadı.
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Otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, buraya başka bir aracın arka kısmının kaynakla birleştirildiğini öğrenen A.Y, karşı tarafın durumdan haberdar olmadığını ve kendisinin de aracı bu şekilde aldığını söylemesi üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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A.Y'nin başvurusu üzerine konudan haberdar olan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicinin, bir devlet memurundan güven ilişkisine dayalı araç satın aldığını, ancak mağdur duruma düştüğünü söyledi.<br> <br> Şahin, Aracı satan kişi, 'bende zaten var, ben veririm' diyerek ısrarla ekspertiz raporu aldırmıyor. Satış gerçekleştikten sonra da konu kapanıyor. Tüketicimiz ekspertiz yaptırınca bu durum ortaya çıkıyor. dedi.
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Muhtemelen önü hasarlı bir araçla arka tarafı hasar gören başka bir aracın birleştirildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:<br> <br> Bu arabanın ön tarafı 2013 model, fakat arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Düşünün ki iki ayrı model olan bir araba ile karşı karşıyayız şu anda. Bunun sebebi ne? Ekspertiz işleminin alımdan önce yapılmaması. Normal bedel olarak alınıyor. Halbuki bu arabanın fiyatı belki de şu anda yarı fiyatı kadardır.<br> <br> Karşı tarafın bu işi muhtemelen bildiğini ve ben de böyle aldım diyerek uzak durduğunu belirten Şahin, Yapılması gereken işlem, hukuka başvurmak. 10 bin 390 liranın üzerinde olduğu için tüketici mahkemesine başvuru zorunlu. Zaten ekspertiz raporundan dolayı iade kararı çıkacak. Satan kişi, bu bedeli tüketicimize ödeyecek ve arabasını geri alacak. O da aldığı kişiden tekrar bunu alacak. Yani silsileyle gidecek bu. ifadelerini kullandı.
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince şok geçirdi
Kayseri'de satın aldığı ikinci el otomobilin, iki farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu ekspertiz raporu ile öğrenen kişi, hukuk mücadelesi başlattı.


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