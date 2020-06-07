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MUĞLA

El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor

El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatlarla deniz turizmini hareketlendirecek. Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinalarının bulunduğu, Güney Ege'nin mavi tur merkezi ilçede, kış boyunca bakımı yapılan yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

Haber Merkezi AA
Yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.
Yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor.

Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda lüks yat, Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını mesken tutmaya başladı. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen lüks yatlardaki misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek günün yorgunluğunu atıyor.

Yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

Türkiye'nin en önemli mavi tur merkezlerinden Marmaris ilçesindeki marinalara çekilen, fiyatları milyonlarca doları bulan lüks yatlar ve tekneler de bakım ve onarımdan geçirildi.

Dış ve iç yüzey onarımından elektronik sistemlerine, motorlarından koltuklarına, mutfağından perdelerine kadar kışlık bakımları yapılan yatların son olarak boyaları yapılarak turizm sezonuna hazır hale getirildi.

Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinalarının bulunduğu, Güney Ege'nin mavi tur merkezi ilçede, kış boyunca bakımı yapılan yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

Yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

"Önümüzdeki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inanıyoruz"

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, yaptığı açıklamada, Marmaris'in yat bakımı ve marinacılık açısından çok zengin olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin 500 yat kapasitesi olduğunu aktaran Bağlı, şöyle devam etti:

"Özel ve ticari yatlar dahil ilçemizde 2 bin 500 kapasitemiz mevcut. 2 bin 500 yat kış boyu sezona hazırlandı. 1 Haziran itibarıyla yatların tam kapasite, günübirlik tur teknelerin yüzde 50 kapasiteyle seferlere çıkmasına izin verildi. Yatların sezon hazırlıkları bitti. Denize inmeye başladı. Son hazırlıklar yapılıyor, bakımını bitiren denizle buluşuyor."

Bağlı, Marmaris'te altyapısı tamamlanmış 4 marina olduğunu belirterek, "Bu marinalar Akdeniz'de isim yapmış marinalar. Yeterli altyapı, kışlama, bağlama ve bakım, tamir için imkanları mevcut. Yatların bakım onarım ve kışlama harcamaları bölgemizde ciddi bir gelir kaynağı." dedi.

İleriki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inandıklarını vurgulayan Bağlı, "Yatlar, diğer konaklama tesisleriyle kıyaslandığı zaman daha izole, daha temiz bir ortam sunuyor. İzole bir tatil için en ideal mavi tur ve yat turizmi. Daha nezih ve sakin bir tatil için deniz turizmi tercih edilmeli." diye konuştu.

El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor
FOTOĞRAF 20
Title
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor.
Title
Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'nın ünlü koylarında mavi yolculuk yapmak isteyen turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.
Title
Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda lüks yat, Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını mesken tutmaya başladı. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen lüks yatlardaki misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek günün yorgunluğunu atıyor.
Title
Türkiye'nin en önemli mavi tur merkezlerinden Marmaris ilçesindeki marinalara çekilen, fiyatları milyonlarca doları bulan lüks yatlar ve tekneler de bakım ve onarımdan geçirildi.
Title
Dış ve iç yüzey onarımından elektronik sistemlerine, motorlarından koltuklarına, mutfağından perdelerine kadar kışlık bakımları yapılan yatların son olarak boyaları yapılarak turizm sezonuna hazır hale getirildi.
Title
Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinalarının bulunduğu, Güney Ege'nin mavi tur merkezi ilçede, kış boyunca bakımı yapılan yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.
Title
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, yaptığı açıklamada, Marmaris'in yat bakımı ve marinacılık açısından çok zengin olduğunu söyledi.
Title
İlçede yaklaşık 2 bin 500 yat kapasitesi olduğunu aktaran Bağlı, şöyle devam etti:
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Title
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Title
Özel ve ticari yatlar dahil ilçemizde 2 bin 500 kapasitemiz mevcut. 2 bin 500 yat kış boyu sezona hazırlandı. 1 Haziran itibarıyla yatların tam kapasite, günübirlik tur teknelerin yüzde 50 kapasiteyle seferlere çıkmasına izin verildi. Yatların sezon hazırlıkları bitti. Denize inmeye başladı. Son hazırlıklar yapılıyor, bakımını bitiren denizle buluşuyor.
Title
Bağlı, Marmaris'te altyapısı tamamlanmış 4 marina olduğunu belirterek, Bu marinalar Akdeniz'de isim yapmış marinalar. Yeterli altyapı, kışlama, bağlama ve bakım, tamir için imkanları mevcut. Yatların bakım onarım ve kışlama harcamaları bölgemizde ciddi bir gelir kaynağı. dedi.
Title
İleriki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inandıklarını vurgulayan Bağlı, Yatlar, diğer konaklama tesisleriyle kıyaslandığı zaman daha izole, daha temiz bir ortam sunuyor. İzole bir tatil için en ideal mavi tur ve yat turizmi. Daha nezih ve sakin bir tatil için deniz turizmi tercih edilmeli. diye konuştu.
Title
Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ ise Türkiye'nin yat bakım ve onarımında dünyada adından söz ettirdiğini söyledi.
Title
Yatların bakım ve onarımlarının uluslararası standartlarda yapıldığına işaret eden Özatağ, yatların kış aylarında ekonomik yaşama da ciddi boyutta katkıları olduğunu ifade etti.
Title
Turizmci Özay Akdoğan ise salgın sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanların bölgeye özlem duyduklarını dile getirdi.
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Artık denizle buluşma zamanının geldiğini belirten Akdoğan, Mavi yolculuğun merkezi olarak kabul ettiğimiz Gökova ve Göcek, koylarımızın en çok yoğunluk yaşanacağı yerlerden. Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı oldukça fazla. Misafirler kentteki el değmemiş bakir koylarda en güzel şekilde tatilini geçirebiliyor. dedi.
Title
El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor
Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatlarla deniz turizmini hareketlendirecek.


"Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı çok fazla"

Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ ise Türkiye'nin yat bakım ve onarımında dünyada adından söz ettirdiğini söyledi.

Yatların bakım ve onarımlarının uluslararası standartlarda yapıldığına işaret eden Özatağ, yatların kış aylarında ekonomik yaşama da ciddi boyutta katkıları olduğunu ifade etti.

Turizmci Özay Akdoğan ise salgın sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanların bölgeye özlem duyduklarını dile getirdi.

Artık denizle buluşma zamanının geldiğini belirten Akdoğan, "Mavi yolculuğun merkezi olarak kabul ettiğimiz Gökova ve Göcek, koylarımızın en çok yoğunluk yaşanacağı yerlerden. Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı oldukça fazla. Misafirler kentteki el değmemiş bakir koylarda en güzel şekilde tatilini geçirebiliyor." dedi.

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