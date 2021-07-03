Sıcaklık 41 dereceye çıkınca korunmak için kafasının üstünde koltukla yürüdü

Elazığ’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Elazığlılar serinlemek için cami avlularına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Kentin en işlek caddelerinden bir olan Gazi Caddesi’nde vatandaş yoğunluğunun azaldığı görülürken bir vatandaşın ise güneşten korunmak için kafasına koyduğu koltuk ile caddede yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu.

"Serin yerlere kaçıyoruz"

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent nüfusunun gözle görülür derecede düştüğünü belirten vatandaşlardan Yüksel Biçer, "Havalar çok sıcak. Termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bulduğumuz serin yerlere kaçıyoruz. Caddenin dolu olmasının sebebi, hava sıcaklığından bunalan insanlar yazlık, bağ, bahçelerine gidiyor. Kısıtlamanın da bitmesini fırsat bilip köyleri olan köylere gidiyor, bizim gibi insanlar da nerde serin bir yer bulursa oturuyor. Hava çok bunaltıcı, inşallah yağmur yağar da ortalık bir serinler" dedi.

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Gölgelik alanda serinleyen vatandaşlardan Seyfettin Tunç ise "Hava çok sıcak, bunaltıcı bir hava var. Gölgelik alanlara kaçıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 17 Bursa’nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, Bursa-İstanbul yolunda seyir halinde olan sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan yağış, hayatı felç etti. Ulaşımın durma noktasına geldiği anayolda sürücüler tek şeridi kullanmak zorunda kaldı. Bazı yüksek araçlar, suyun içerisinden geçmeyi göze alarak ilerledi. Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa-İstanbul yolunda sürücülerin zor anları: Sular altında kaldı çökme meydana geldi Bursa'da kısa süreliğine etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İstanbul yolunun en yoğun olduğu Gemlik ilçesinde ana yolda suyun birikmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

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FOTOĞRAF 20 İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi. Şile'de sağanak: Dereler taştı bazı evler sular altında kaldı Şile'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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