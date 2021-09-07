Elazığ'da bulundu: Görenleri hayrete düşürüyor

Ağın ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruk gizemini korumaya devam ediyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından ‘Kup’ adı verilen obruk görenleri hayrete düşürüyor. Köy halkı buranın en fazla 200 yıl öncesine kadar bilindiğini, önceki dönemlerde buranın antik tiyatro olabileceğini savundu.

İHA

"Çocukken burayı stat olarak düşünürdük"

Kup çukuru hakkında açıklamalarda bulunan köyde yaşayan vatandaşlardan Yavuz Gündoğan, "Ben 61 yaşındayım 61 senedir bu köydeyiz dedelerimiz babalarımız buranın meteor çukuru olduğunu söyledi bize. Barajdan önce burada İsveçliler gelip kazı çalışması yapmışlar. Sonradan oluşan bir şey değil. Biz doğduk burası böyleydi. Küçükken çocukluk yıllarımız burada geçti. Burayı hep stat olarak düşünürdük, çünkü bir stat büyüklüğünden daha fazla yükseklik 100 metre taban da 100 metreden fazladır.

REKLAM

Son zamanlarda Kup çukur keşfedildi. Kup çukuruna ilgi alaka yoğun durumda. Gelen turist arkadaşlarımız da oluyor, Belediye Başkanımızda çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim asıl projemiz Kupun üst kısmına cam seyir terası yaptırmak. O da programı alındı. Cam teras yapılıp orada oturup seyretmek gibi beklentilerimiz var. Turistik olarak beklentimiz var" dedi.

İHA

Buranın tarihinin en fazla 200 sene öncesine kadar bildiklerini aktaran Gündoğan, “Büyüklerimizin bir kısmı buranın antik tiyatro olduğunu da belirtiyorlar. İzmir Efes ve Antalya’da ki gibi ama o konuda kimse inceleme yapmadı. Belki bir kazı yapılırsa öyle bir şey çıkacak. Burada ciddi bir çalışma istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan bu konuda faaliyete geçmesini istiyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

REKLAM

İHA

"Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması"

Kupun konum olarak çok güzel bir yerde olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Karaoğlu ise "Bu ağaçların çoğu bizim çocukluk zamanlarımızda yoktu. Hepsi büyüdüler. Buraya geldiğimiz zaman çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Teknik konusunu bilmiyoruz meteor olup olmadığını bilmiyoruz ama atalarımızdan kalma bir çukur. Baraj döneminde 90 metre aşağı inerek sondaj vurdular. Delik ve su olup olmadığını kontrol etmek için baraj şişerse su buradan çıkar mı diye çalışma yaptılar. Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması, çünkü köyümüz, ilçemiz, Elazığ’ımız Türkiye genelinde tanınır" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 7 Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Mahmut Şevket Paşa köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanın derinliklerine inen defineciler bir kayalığın yakınında define aramaya başladı. Yanlarında getirdikleri patlayıcı maddeyi kullanan şahıslar, kazı yapmaya başladıkları alanda patlayıcı patlatmaya karar verdi. Patlayıcı maddenin yakınlarında patlaması sebebiyle defineciler hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 2 defineci olay yerine çağırılan ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Polisler bölgede geniş çaplı önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Görgü tanığı Osman Yılmaz, Bilmiyorum nasıl yaralandılar. Bende zaten ilk sefer geldim onlarla güya mantar dediler bana. Ben bir şey görmedim, gittik oraya tünel vardı. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş ben bilmiyorum. Hayatımda da yapmış değilim, öyle bir şeyde de bulunmuş değilim dedi. Defineciler çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu İstanbul'un Beykoz ilçesinde defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu. Definecilerin patlayıcı kazasında yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 23 Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bölge, daha önce taş ocağı olarak kullanılmasının ardından adeta uçuruma dönüştü. Önceki gün 4 arkadaşıyla bölgede piknik yapan 15 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm olayı üzerine tepkilerini dile getiren çevre sakinleri, olayın ilk olmadığını belirtti. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra, bölgenin eski haline getirilmediğini, oluşan uçurumun çevresine uyarı tabelası dahi konulmadığı söyleyen mahalle sakinleri, bölgenin çitlerle çevrilerek güvenlik önlemi alınması gerektiğini ifade etti. Piknik yapmak ve hayvanlarını otlatma gibi nedenlerle rahatlıkla bölgeye girilebildiği görülen bölge havadan ve yerden görüntülendi. YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI <br> <br> Mahalle sakini Cihan Tekinel, Sultangazi'de bulunan Cebeci Mahallesi komple taş ocakları ile dolu. Bu taş ocaklarının bulunduğu yerlerde hiçbir tedbir yok. Ben hayvancılık yapıyorum. Taş ocaklarının bulunduğu uçuruma hayvanlarım bile düştü. Aynı zamanda geçen gün bir kız da o taş ocaklarının bulunduğu yere düştü ve hayatını kaybetti. Yetkililerden bu taş ocakları için önlem almalarını istiyoruz. Şu an taş ocaklarının çalışmadıklarını söylüyorlar ancak tozdan biz duramıyoruz. Tozdan dolayı çamaşır bile asamıyoruz. Taş ocakları gece gündüz çalışıyor dedi. GEÇEN GÜN HAYVANIM DÜŞTÜ ZAR ZOR ÇIKARDIM <br> <br> Tekinel, Bu taş ocakları çitlerle korunsa daha iyi olur. Bu çitler herhangi bir şeyin düşmesini engeller. Geçen gün hayvanım düştü, zar zor çıkardım. Bu taş ocaklarının olduğu yer çok tehlikeli. Ne bir uyarı levhası ne de bir tabela var. İnsanlar o taş ocağının yakınına pikniğe gidiyor diye konuştu. BU İLK DEĞİL, BİZ ALIŞTIK BU ŞEKİLDE ÖLÜMLERE <br> <br> Taş ocaklarının bulunduğu alanda insanların piknik yaptığını vurgulayan mahalle sakini Mustafa Akdil, Taş ocakları için önlem alınması gerekiyor. Ama önlem alan kimse yok. Bu taş ocaklarının yanındaki alanı, insanlar piknik yapmak ve hayvanlarını otlatmak için gidiyor dedi. Mahalle sakini Hüseyin Sönmez ise, Bu taş ocaklarının bulunduğu yerde hiç tedbir yok. Herkes gelişigüzel çalışıyor. Bu uçuruma hayvanlar da düşüyor, insanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere diye konuştu. TAŞ OCAKLARINA GİDEN YOLDA NE LEVHA NE DE BİR TABELA VAR <br> <br> Yetkilerin taş ocaklarının bulunduğu yerleri kapatması gerektiğini belirten mahalle sakini Nuri Tekinel ise Geçen gün bu taş ocaklarının bulunduğu uçurumda bir kız hayatını kaybetmiş. Taş ocaklarına giden yolda ne levha ne de bir tabela var. En azından bir tel örgüye alınabilirdi ifadelerini kullandı. İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: Dev çukurlar ölüm saçıyor Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde daha önce taş ocağı olan bölgenin kaderine terkedilmesiyle içi su dolu dev çukurlar oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi olmayan çukurlar tehlike saçıyor. 15 yaşındaki Elif Çakal'ın da düşerek can verdiği çukurların çevresi, piknik yapmak isteyenler ile hayvan otlatanların uğrak yeri oldu. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra bölgenin kaderine terkedildiğini belirten mahalleli, "Bu uçuruma insanlar da düşüyor, hayvanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere. Yetkililerin bir an önce önlem alması lazım" dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder