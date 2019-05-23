Elazığ'da öldürülen teröristlerden biri gri listede

Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde alan sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Güvenlik güçlerinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ettirdiği, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin intikamının da tek tek alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
- "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü güvenlik korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir."