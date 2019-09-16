Elektrik tellerine değen 5 inek telef oldu

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Katırkuyu köyü civarında meydana geldi.

Arazide otlayan ineklerden 5'i gevşeyerek zemibe yaklaşan elektrik tellerine değdi. Temasla birlikte elektrik akımına kapılan inekler telef oldu. Elektrik tellerinin gevşemesinde geçtiğimiz aylarda yanan bir elektrik direğinin etkili olduğu belirtiliyor.

'Direk yanalı 9 ay oldu'

Olayın görgü tanıklarından olan Ekrem Yılmaz, ''Geçtiğimiz kış ilerdeki elektrik direği yandı. 8 - 9 ay oldu, düzelten olmadı. Kabloları birbirine bağlayarak akımı sağladılar. O yanan elektrik direğinden dolayı kablolar gevşedi.



Gündüz hava ısınınca yere daha da çok yaklaşıyor. Buradan insan da geçebilir, farkında olmadan tellere değebilir.'' ifadelerini kullandı. Bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin yanan direğe müdahale etmesi hatta bakım yapması bekleniyor.