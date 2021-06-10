Gündem Elti dehşeti Sivasta bir kişi tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
SİVAS

Elti dehşeti: Sivas'ta bir kişi tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Sivas'ta M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Elti dehşeti: Sivasta bir kişi tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi F.T. evde tartışmaya başladı.

DHA

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T. eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anne bildiği kadın ölüm döşeğinde gerçeği itiraf etti: Sen benim kızım değilsin öz annen Bursa'da ismi de Şahinde
HAYAT
Anne bildiği kadın ölüm döşeğinde gerçeği itiraf etti: Sen benim kızım değilsin öz annen Bursa'da ismi de Şahinde

İki kuzen tüm aileye şoku yaşattı: Bunlara evlat denmez
GÜNDEM
İki kuzen tüm aileye şoku yaşattı: Bunlara evlat denmez
Abone Ol Google News
Yeniden nikah planlıyorduk

Yeniden nikah planlıyorduk

​Trabzon'da vahşi cinayetin ardından eski eş açıklama yaptı.
Elti dehşeti

Elti dehşeti

Sivas'ta bir kişi tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti.
Askıda otomobil

Askıda otomobil

Araç aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı.
Siirt'te hain saldırı

Siirt'te hain saldırı

Bir korucu şehit oldu bir korucu da yaralandı.
Diplomasi için fırsat

Diplomasi için fırsat

​Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama.
Müsilajı bakteri yok edecek

Müsilajı bakteri yok edecek

Başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor.

Aday atışması

Aday atışması

​İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor.

Çetelere bel bağladılar

Çetelere bel bağladılar

​PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi.
Gazze’de yeni oyun planı

Gazze’de yeni oyun planı

Darbeci Sisi yönetiminin Gazze politikasında değişime gitmesi soru işaretine neden oldu.
İtirafçı olmak kurtarmadı

İtirafçı olmak kurtarmadı

FETÖ'cü Serdar ​Atasoy'un 32 yıl hapsi istendi.
NATO’ya güvenmiyoruz

NATO’ya güvenmiyoruz

​Areda Survey'in araştırması, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi.
Bir gün bile geciktirmeyin

Bir gün bile geciktirmeyin

​Salgını kontrol altında tutabilmenin tek yolu aşı.
Savunmaya 750 proje

Savunmaya 750 proje

​3. Verimlilik Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

​Bazı şüphelilerin 2015 yılında yakılan ATM'lerde parmak izi olduğu belirlendi.
Vakalar 67 ilde azaldı

Vakalar 67 ilde azaldı

​Haziranda pozitiflik oranı yüzde iki buçuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.