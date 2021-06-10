Elti dehşeti: Sivas'ta bir kişi tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti Sivas'ta M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi 10 Haziran 2021, 07:13 Son Güncelleme: 10 Haziran 2021, 07:18 DHA